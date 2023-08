Un Quart de Segle Pel Trofeu Gregori Maians d’Oliva – Gran Premi Savipecho: La Cita Estival de la Pilota a Oliv

Quatre Parelles d’Elit Competeixen Pel Títol en l’Històric Torneig al Trinquet Oliver

Emoció i Destresa al Trofeu Gregori Maians d’Oliva

Els Pilotaris de Més Prestigi S’Enfronten en la Vint-i-Cinquena Edició

L’estiu es converteix en un escenari vibrant de joc i competició amb el Trofeu Gregori Maians d’Oliva – Gran Premi Savipecho, el torneig més antic i prestigiós de la temporada de pilota d’elit en la modalitat del joc per terra. L’esperat esdeveniment, arribant a la seua vint-i-cinquena edició, tindrà lloc en el tradicional trinquet d’Oliva des del 14 al 19 d’agost.

L’estructura del torneig seguirà el format ben establert de dues semifinals i la gran final, oferint als aficionats un espectacle esportiu que no es pot deixar de veure. Les parelles participants, meticulosament seleccionades per la seua destresa i experiència al trinquet d’Oliva, prometen un nivell d’emoció sense precedents. Prèviament a les emocionants eliminatòries, s’organitzarà una partida de joves talents de la pilota.

La primera semifinal del dilluns 14 d’agost presentarà un enfrontament de titans entre les parelles Ian i Tonet IV, així com Vicent i Canari. Aquest duel captivant reuneix dues grans figures de la modalitat de raspall, Tonet IV i Vicent, al costat de veteranes estrelles com Ian i Canari. La mateixa jornada, Joan i Rafa de Gavarda donaran inici a l’esdeveniment enfrontant-se a David i Marc.

La segona semifinal, que tindrà lloc el dimarts 15 d’agost, presentarà un emocionant encontre entre Salelles II i Brisca contra Vercher i Lorja. Aquesta confrontació promet la reunió de dos destacats noms locals, Salelles II i Brisca, així com la parella en ascens, Vercher i Lorja, recentment guanyadors del prestigiós Torneig Mancomunitats. Abans d’aquest duel, els joves talents de la pilota, Miquel i Bossio, s’enfrontaran a Favarero i Ibiza en una partida plena de promeses.

La gran conclusió arribarà el dissabte 19 d’agost, amb la final que determinarà els campions del Trofeu Gregori Maians d’Oliva. A més, l’acció es completarà amb una emocionant partida prèvia que donarà l’oportunitat de veure les futures estrelles de la pilota.

En l’edició anterior, Salelles II i Tonet IV van aconseguir la victòria en una final magistral, superant Vicent i Lorja amb un impresionant 25 per cap.

No perdeu-vos aquest esdeveniment esportiu de primer nivell a Oliva, on la passió i l’habilitat es troben en cada llançament al trinquet. Per a més informació i per seguir de prop el torneig, visiteu el lloc web oficial del Trofeu Gregori Maians d’Oliva i mantingueu-vos connectats amb les últimes actualitzacions al món de la pilota.