La nova connexió entra en funcionament aquest dimecres, 1 de febrer

Xirivella comptarà a partir d’aquest dimecres, 1 de febrer, amb un servei d’autobús llançadora. Que unirà el municipi amb l’estació de metro de Faitanar en les hores punta. Aquesta nova connexió, que substitueix al Metrobus Express. Que anava fins a la parada de Nou d’Octubre, permetrà descongestionar el servei en els trams de major afluència de gent i reduir les freqüències de pas.



“La gran assignatura pendent de Xirivella en matèria de mobilitat és l’arribada del metro. Recollida com a compromís ferm en el Pla de Mobilitat Metropolitana de la Generalitat. La llançadora a Faitanar és una bona solució temporal perquè acurta el temps d’accés a l’estació més pròxima. Però a llarg termini Xirivella exigeix l’arribada del metro com a solució definitiva i sostenible. Per a un transport públic de qualitat”, afirma Michel Montaner, alcalde de Xirivella.

La nova línia consta de set parades.

La nova línia consta de set parades. Discorre des de l’estació de metro de Faitanar, per a fer la primera parada prop del parc empresarial de l‘Avinguda Tarongers, continua per Camí Nou, Avinguda Verge dels Desamparats, fins a tornar de nou a Faitanar. Quant als horaris, la línia estarà en funcionament de 6.45 fins a les 9.39 hores i de 13.40 a 15.12, per a fer un total de 17 viatges en cada sentit, 34 en total. D’aquesta manera, en acurtar-se el recorregut, es doblega la freqüència del servei actual de Metrobus Express, que fa 9 expedicions per sentit.



El bitllet per a aquesta línia és el mateix que el de la resta de la xarxa de Metrobus. A més, amb la targeta SUMA els usuaris poden fer transbord en el metre amb el mateix bitllet. Respecte al preu, aquest nou servei es beneficiarà de les noves tarifes per al transport urbà que entren en vigor l’1 de febrer i que suposen una important rebaixa. D’aquesta manera, per exemple, amb la targeta SUMA 10 poden utilitzar la llançadora i el metre per 0,4 euros cada viatge. En el cas dels menors de 30 anys, és gratuït fins al 31 de juliol.



Aquest nou servei és temporal fins que l’Autoritat de Transport Metropolità de València (ATMV) adjudique el nou servei d’autobusos, que serà licitat a principis de febrer. El nou contracte preveu un increment notable d’aquesta connexió, que arribarà a 67 expedicions per sentit, amb un horari extens des de les 6.00 del matí fins a les 23.30 sense descans.