Aquesta subvenció està destinada a famílies de Torrent que hagen tingut per naixement o adopció un fill o filla entre 2020, 2021 i 2022

La subvenció s’atorgarà a través d’una targeta carregada amb una dotació única de 125 euros, que podrà ser gastat exclusivament en els establiments adherits a la campanya

Un total de 24 establiments del municipi s’han adherit a la nova edició del Xec Bebé convocada per l’Ajuntament de Torrent, l’ajuda destinada a les famílies empadronades a la ciutat que hagen tingut per naixement o adopció un fill o filla en els anys 2020, 2021 i 2022; no obstant això, cal destacar que no es concedirà aquesta subvenció en cas que el bebé no haja nascut encara en el moment en què finalitze el termini de concessió, el mes vinent de maig, ja que es correspondria amb les ajudes del pròxim exercici. Igualment, només podran sol·licitar el Xec Bebé les famílies empadronades a Torrent amb almenys 12 mesos d’antelació al naixement o l’adopció, sent requisit indispensable que el xiquet o la xiqueta també estiga empadronat a la ciutat.

Com a novetat enguany, la subvenció s’atorgarà a través d’una targeta carregada amb una dotació única de 125 euros, que podrà ser emprada exclusivament en els establiments adherits a aquesta iniciativa, igual que s’ha fet en la campanya ‘Targeta +25’. D’aquesta manera, el Xec Bebé, a més de representar una ajuda econòmica directa per al beneficiaris, potència, al seu torn, el comerç local, ja que la quantia rebuda d’aquesta ajuda serà invertida en els comerços de puericultura, productes farmacèutics i alimentació infantil que s’han adherit a aquesta campanya (poden consultar-se en www.torrent.es). De manera que, al mateix temps que es fomenta des del consistori la proximitat amb la ciutadania, s’afavoreix i impulsa el comerç local.

