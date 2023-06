Un tripartit inusual al front de l’ajuntament d’Alzira

L’ajuntament d’Alzira renova per quatre anys més el seu govern després de setmanes d’incertesa i moltes reunions, entre els diferents representants polítics, amb un tripartit que alguns qualifiquen d’inusual, pel fet que a Compromís i PSOE s’ha sumat a l’acord UCIN, aconseguint 12 regidors, dels 11 que eren necessaris.

Durant l’acte d’investidura s’ha pogut comprovar la bona sinèrgia que transmeten els representants de totes tres agrupacions locals, que contra tot pronòstic han aconseguir signar un acord amb 38 punts programàtics amb un missatge clar: treball i gestió

Els protagonistes de la jornada de dissabte 17 de juny de 2023, són els dirigents del nou equip de govern per als pròxims quatre anys Alfons Domínguez, per Compromís, Gemma Alós del PSOE i Enrique Montalvá per UCIN, els quals no han pogut amagar la seua satisfacció en un acte tan important com el de hui. Molts han sigut els assistent que han volgut compartir l’acte d’investidura en l’ajuntament d’Alzira, amics, familiars, militants simpatitzants junt als seus representants polítics els quals inicien un nou període amb l’objectiu de treballar sempre pel bé de la ciutadania.