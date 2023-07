Com tots els anys, la Junta Local Fallera d’Alzira ha obert concurs públic per a confeccionar els trages de les representants de les falles d’Alzira. En canvi, aquest any el què és destacable no és la resolució. Sinó la polèmica que hi ha al voltant de la decisió, presa per part d’aquest organisme aliè a l’Ajuntament.

Per la part dels indumentaristes alzirenys ens expliquen que, abans d’obrir el concurs ja havien acudit a l’empresa xativina per tancar el tracte. Però també, recalquen que els arguments que han emprat des de Junta Local Fallera per a prendre la decisió són ofensius.

D’altra banda, des de l’Ajuntament d’Alzira, la regidora de festes Mar Chordá afirma que per a aquest any no es pot fer res. Mantenen que, tant des de festes com des de comerç, volen que els diners destinats per als trages es queden en Alzira, per tal d’incentivar el comerç local. Tot i això per a aquest any no va a poder ser i van a barallar diferents opcions de com poder fer-ho de cara a l’any que ve.

Finalment, pel què fa a Junta Local Fallera d’Alzira, han declinat fer declaracions sobre aquest tema.