El Museu de la Rajoleria inaugura dilluns una exposició promoguda per la Regidoria d’Esports, el club paiportí i l’Associació de Futbolistes del València CF. També es disputarà un partit solidari el dia 10

La Penya Veterans de Paiporta, entitat que aglutina desenes de futbolistes de la localitat. Celebra enguany el 40 aniversari del seu naixement. Ho fa amb amb una sèrie d’activitats que compten amb la col·laboració de la Regidoria d’Esports i que tindran lloc la setmana que ve.



En concret, el pròxim dilluns, 6 de febrer, a les 18.00 hores, s’inaugura al Museu de la Rajoleria l’exposició ‘Trobades de llegenda’. De l’Associació de Futbolistes del València Club de Futbol.



A més, divendres, dia 10, a les 19.00 hores, es disputarà un partit de futbol al camp El Palleter entre els veterans paiportins i els del València CF. L’esdeveniment té finalitats solidàries, ja que es portarà a terme una recollida d’aliments que es destinaran a Cáritas Paiporta.



La Penya Veterans de Paiporta és una entitat amb una gran vitalitat. En la qual desenes de futbolistes de Paiporta mantenen una activitat esportiva i social de gran rellevància. Des de 1983, moment en què es crea el club, no han deixat de competir en diferents categories. Promovent així la pràctica esportiva en una franja d’edat on aquesta és fonamental.



Per a la regidora d’Esports, Marian Val, «complir 40 anys és un gran moment per a reconéixer la labor que porten a terme els veterans i, per això, des de l’Ajuntament hem donat suport a aquest moment tan transcendental, amb la intenció que continuen amb la seua activitat, com a mínim, 40 anys més».



L’exposició ‘Trobades de llegenda’ és una bona oportunitat per als i les mitòmanes, ja que compta amb objectes únics en la història del València CF, com són samarretes mítiques, objectes únics, balons de grans finals, empremtes de jugadors històrics i fites informatives de futbolistes que han marcat una època en el club.



La inauguració de l’exposició del pròxim dilluns, així com el partit del divendres, comptaran amb la presència d’algunes de les llegendes més destacades de la història del València Club de Futbol.