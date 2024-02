Biblioteques Municipals ha organitzat esta exposició gratuïta que estarà oberta al públic del 6 al 22 de febrer en el Palauet d’Aiora, seu de la Universitat Popular

L’exposició comptarà a més amb dues activitats culturals paral·leles, una d’elles, una xarrada sobre el paper de la dona en la Gran Guerra

L’Ajuntament ha organitzat, a través de les Biblioteques Municipals, una exposició en la qual es podrà conéixer de primera mà els aspectes més rellevants de la Primera Guerra Mundial.

Entre ells, el públic podrà explorar com era Europa abans de 1914 i acostar-se a les causes de la guerra. Podrà seguir l’evolució de la guerra any per any, juntament amb informació ampliada d’aspectes particularment rellevants, com la guerra de trinxeres, la guerra en l’aire o la guerra en la mar.

L’exposició ‘1914-1918: La guerra que va canviar la història’ mostra també les seues conseqüències, així com uns apartats especials en els quals es parla de València durant la Primera Guerra Mundial i del paper, més important del que sembla, que va jugar Vicente Blasco Ibáñez en este moment históric.

S’han programat dues activitats en el Palauet d’Aiora

Per a complementar esta exposició, que també comptarà amb visita guiada, s’han programat dues activitats en el Palauet d’Aiora, que pretenen ajudar a entendre el fet històric de la Primera Guerra Mundial des de diferents vessants.

La primera d’estes activitats, que es durà a terme el dimarts 13 de febrer a les 17 hores, serà la projecció comentada del documental ‘La batalla del Somme 1916’, juntament amb una introducció a càrrec del comissari de l’exposició i tècnic de les biblioteques municipals, Emilio Gar-cía. L’objectiu de la conferència és donar les claus perquè els assistents puguen entendre el context en el qual va ser rodat.

La segona activitat, que tindrà lloc el 27 de febrer a les 17 hores serà una conferència que porta per títol “Es van obrir les portes: el paper de la dona treballadora durant la Primera Guerra Mundial”.

El regidor d’Acció Cultural, José Luis Moreno, ha valorat molt positivament l’organització d’estes activitats a la ciutat de València, i ha ressaltat la labor i la implicació del personal de Biblioteques. “Això és una mostra més del compromís de les Biblioteques Municipals per fomentar la cultura i l’aprenentatge a la ciutat de València”. El regidor ha animat a participar en esta activitat per a conéixer en profunditat un de les fites històriques més importants del segle XX.

Exposició en el Palauet d’Aiora

L’exposició es desenvoluparà del 6 al 22 de febrer en la seu de la Universitat Popular del Palauet d’Aiora, un conjunt arquitectònic amb jardí situat en el barri d’Ayora. Es va construir en el segle XIX en estil eclèctic i modernista valencià a càrrec de l’arquitecte valencià Pelegrín Mustieles Cano.

L’Ajuntament ha colaborat amb la Universitat Popular de manera decidida per a potenciar la seua ves-sant de participació social i connexió amb el teixit social dels barris, consolidant l’ús públic d’un edifici emblemàtic per al barri d’Ayora i per a la ciutat.

Hui l’emblemàtic edifici del Palauet d’Ayora, en el districte de Camins al Grau, és un nou centre de la Universitat Popular de València amb aules i espais per a desenvolupar les activitats habituals dels centres UP i iniciatives socioculturals obertes al barri i a les entitats cíviques.

L’edifici, amb una superfície de 700 m² construïts, consta de tres plantes i un mirador, i compta amb espais amplis i lluminosos, amb sales adaptades per a realitzar diferents tipus d’activitats des de les classes habituals de la Universitat Popular a conferències, sessions de formació, taules redones, trobades ciutadanes i projeccions.

En els seus més de cent anys d’història, des del seu primer ús com a residència dels propietaris promotors, el Palauet ha tingut diversos usos que han afectat la seua configuració interior: disc-teca Paradís, escoleta del Patronat Municipal, secció de la Policia Municipal i ara un espai de la Universitat Popular de València.