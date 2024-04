Una nova via ciclopeatonal per connectar Catarroja, per dins i per fora

Fa dos mesos s’iniciaren les obres de la ciclovia que unirà Catarroja, Massanassa i Paiporta, un projecte molt important per a la comarca de l’Horta Sud que compta amb una inversión total de 252.000 euros.

La nova ruta, que ha rebut una subvenció de 120.000 euros de la Diputació de València, aconseguirà, a més de connectar de manera sostenible les tres poblacions, millorar la xarxa ciclista de Catarroja en diversos punts.

El 19 d’abril és commemora el Dia Mundial de la Bicicleta, una efemèride que ha coincidit amb la concessió d’una subvenció de 120.000 euros de l’àrea de mobilitat de la Diputació de València, dins de l’estratègia REACCIONA 2022, per a l’execució de la via ciclopeatonal que connectarà Catarroja i Massanassa amb Paiporta per la riba del barranc de Xiva.

La necessitat de connectar de manera sostenible les poblacions de la comarca de l’Horta Sud i d’oferir una alternativa saludable al veïnat, va portar a l’àrea de mobiliat de l’Ajuntament de Catarroja a posar-se en contacte amb Massanassa i Paiporta per treballar en un projecte conjunt que poguera obtindre finançament de la Diputació. Com explica el regidor de mobilitat de Catarroja, Martí Raga “l’objectiu és que l’ús d’esta ciclovia no siga només recreatiu. Volem que siga una alternativa real al vehicle privat i que servisca per a la mobilitat diària del veïnat dels nostres pobles”.

La nova via facilitarà també la connexió de la resta de localitats amb el Port de Catarroja, que ja compta amb un carril bici que comunica el Parc Natural de L’Albufera amb el centre urbà de la población.

Millora de la xarxa de Catarroja

Les obres, que començaren fa dos mesos, suposen, a més, una millora considerable de la xarxa de carril-bici de Catarroja. El projecta inclou la connexió ciclista des del Xarco fins a la Ronda Est i des de la CV400 a l’Avinguda Generalitat,

a més de la instal·lació de separadors en tot el carril-bici ja existent de la Ronda Nord i la creació de nous passos per a ciclistes per a travessar la Rambleta i el Camí Reial amb seguretat.Com explica Martí Raga “La millora de la xarxa està en consonància amb altres mesures preses des de l’àrea de Mobilitat de Catarroja, com la reconversió d’alguns carrers en plataforma única, la creació d’una zona d’estacionament reservat al barri de les Barraques i la recuperació d’espai per a les persones”.