Una persona amb discapacitat intel·lectual dissenyarà la felicitació nadalenca de la Direcció General de Discapacitat 

El BOP ha publicat la convocatòria del XXIX concurs de targetes de Nadal dirigit a persones usuàries de centres de discapacitat intel·lectual de la ciutat

Les propostes es poden presentar fins al 31 d’octubre i el 5 de desembre se celebrarà el lliurament de premis

El director general de Discapacitat recorda que l’objectiu d’este certamen “és promoure la participació i creativitat d’este col·lectiu i visibilitzar les seues capacitats artístiques per a afavorir la seua autoestima i inclusió social”

L’Ajuntament ha convocat la XXIX Edició del certamen de Targetes de Nadal 2024 dirigit a persones usuàries de centres de discapacitat intel·lectual de la ciutat “amb la finalitat de promoure la participació i la creativitat d’este col·lectiu per a afavorir la seua inclusió”.

La convocatòria, publicada en el Butlletí Oficial de la Província (BOP), compta amb un pressupost de 750 euros, que es repartiran en tres premis i 7 accèssits. El treball més destacat rebrà 300 euros, el segon premi serà de 250 euros i el tercer de 200 euros. Els accèssits reconeixeran l’originalitat, el missatge, la presentació, el colorit, la tècnica, el collage i els valors.

El director general de Discapacitat.Javier Copoví, que ha destacat que este certamen “també fomenta la reflexió sobre valors com la igualtat, llibertat, solidaritat o diversitat”, ha convidat als usuaris i usuàries dels diferents centres de discapacitat intel·lectual de la ciutat “perquè participen d’esta activitat”. “A més, la targeta destacada amb el primer premi serà la que utilitzarà Direcció General de Discapacitat per a felicitar Nadal”, ha celebrat.

Les propostes es podran presentar fins al 31 d’octubre i el jurat valorarà l’originalitat i la creativitat, així com la qualitat de les targetes de felicitació de Nadal elaborades en els citats centres, on els i les artistes rebran tots els mitjans necessaris per a la seua creació.

Tal com consta en les bases de la convocatòria, els treballs realitzats hauran de presentar-se en l’Oficin de atenció a la discapacitat, situada al carrer Amadeu de Savoia, a l’edifici de Tabacalera. Cada centre haurà de presentar un llistat de participants juntament amb les cartolines i les targetes enumerades, facilitant les imatges de cada targeta en suport digital, mitjançant una memòria USB, que serà retornat en el mateix moment.

Javier Copoví ha assegurat que “els qui participen en este concurs poden expressar a través de l’art els seus sentiments, al mateix temps que desenrotllen habilitats i reflexionen sobre valors importants i, a més, poden reforçar la seua autoestima en veure reconegut el seu esforç”.

En l’anterior edició la targeta guanyadora va ser obra d’Esther Aznar, usuària del centre ocupacional d’Isabel de Villena. I la seua obra també va ser present en 3 autobusos de l’EMT, que van recórrer els carrers de la ciutat.