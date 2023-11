Una ponència d’Almudena Cid encapçala els actes del 25N a Foios

La Regidoria d’Igualtat ha presentat les iniciatives que es duran a terme al voltant del Dia Internacional Contra la Violència de Gènere

Una xarrada de l’esportista olímpica Almudena Cid encapçalarà la programació d’actes entorn del 25 de novembre, Dia Internacional Contra la Violència de Gènere, a Foios

Des de la Regidoria d’Igualtat s’ha preparat una setmana repleta d’activitats, que s’iniciaran el dimarts dia 21 i culminaran el mateix 25 de novembre.

Concretament, dimarts 21 de novembre, a les 17.00 hores, la sala d’actes de l’Ajuntament acollirà un taller de defensa personal. Dirigit a totes les dones de la població, amb la col·laboració del Club de Karate de Foios.

Dimecres 22 de novembre, a les 18.00 hores, es realitzarà una xarrada-col·loqui amb la infermera, ballarina i influencer Gemma Marin. Que relatarà la seua experiència personal com a dona maltractada.

L’activitat es realitzarà en la sala d’actes de l’Ajuntament

Dijous 23 de novembre tindrà lloc una activitat conjunta amb els municipis de la Mancomunitat del Carraixet. Així, la plaça de l‘Ajuntament d’Alfara del Patriarca serà l’escenari d’una exposició de collage. La lectura d’un manifest per part dels representants municipals de les àrees d’Igualtat i d’un homenatge a les dones assassinades aquest últim any.

Divendres 24 de novembre, a les 18.00 hores, l’exgimnasta rítmica, actriu i escriptora Almudena Cid oferirà una ponència sobre el seu últim llibre ‘Caminar sin punteras’.

Finalment, dissabte 25 de novembre tindrà lloc l’acte central amb la lectura del manifest i l’homenatge a les dones assassinades en 2023. La jornada s’iniciarà a les 18.00 hores i es desenvoluparà en la plaça del Poble. Comptant amb la col·laboració de les presidentes de l’associació Dones de Foios i d’Ames de casa Tyrius Foios.

Juan Antonio Pacha, regidor d’Igualtat, ha convidat al conjunt de la ciutadania de Foios a “sumar-se a aquestes activitats. Que any rere any preparem per a lluitar contra la xacra social que suposa la violència masclista”. En aquest sentit, ha valorat el programa d’actes previst, que serà totalment gratuït i d’accés lliure fins a completar aforament.

“Fins que arribe el dia en què cap dona siga assassinada a les mans d’un home pel simple fet de ser dona, o que cap dona, xiquet o xiqueta siga víctima de tràfic de persones, continuarem treballant i lluitant des de les institucions”, ha incidit.