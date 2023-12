Una ruta de betlems per a disfrutar del Nadal a Cullera

La localitat compta per primera vegada amb un betlem monumental municipal, cedit pel reconegut betlemista local, Miguel Ángel Falcó, i un altre elaborat amb figures de Playmòbil

L’Ajuntament ha programat per aquests nadals una agenda molt completa i variada per a tots els públics que inclou, como ja es tradicional, la visita del Pare Nadal, l’actuació de la Murga del Burro, i la Cavalcada de Reis, entre altres activitats

Cullera ja ha donat la benvinguda al Nadal, una de les èpoques més màgiques de l’any, amb l’obertura del seu primer Betlem Monumental Municipal i amb una espectacular encesa de l’arbre de Nadal. Ambdues activitats es van realitzar el passat huit de desembre i suposen el punt de partida d’una extensa programació nadalenca plena d’activitats molt variades.

«Encetem aquestes festes tan especials que ens conviden a la reflexió, l’amor i la generositat i que a més ens mostren la il·lusió de totes i tots compartint moments amb les persones estimades i ens inspira a construir i preparar projectes de futur», ha expressat l’alcalde de Cullera, Jordi Mayor.

Enguany, des de la regidoria de Festes de l’Ajuntament, s’ha volgut promoure una de les tradicions més arrelades d’aquestes festes: el muntatge de Betlems. Per això, per primera vegada Cullera compta amb un Betlem Monumental Municipal situat a la Casa de l’Ensenyança, gràcies a la col·laboració i generositat del betlemista local, Miguel Ángel Falcó, qui ha cedit al consistori totes les figures i elements per a que la localitat puga gaudir d’aquest magnífic naixement.

També és novetat el Betlem muntat amb més de 100 figures de Playmobil en la Casa de la Cultura.

«Aquests Nadals podem gaudir en Cullera d’una ruta de Betlems més completa i especial amb els quatre naixements que s’han muntat en el nostre poble: el del Santuari del Castell, el municipal de la Casa de l’Ensenyança, el de Playmobil i com no, el que tradicionalment realitza Miguel Àngel Falcó en la seua casa i que es podrà visitar a partir del 17 de desembre», ha explicat per la seua banda la regidora delegada de Festes, Susi Melià.

Cal destacar a més la participació de molts veïns i veïnes amb els seus propis naixements en el Concurs de Betlems que organitza la Junta Local de Confraries de Setmana Santa de Cullera

També el passat huit de desembre va tindre lloc la tradicional encesa de l’arbre als Jardins del Mercat, organitzat pel consistori amb la col·laboració d’ACECU, on enguany totes i tots van gaudir d’un meravellós espectacle carregat de música i balls on van participar Willy Wonka, Mary Poppins, Charlie i el seu iaio, i els umpalumpes. Un màgic esdeveniment que també va comptar amb l’actuació de l’artista local, Pepa Blasco.

Programació nadalenca per a totes i tots

«L’esperit nadalenc ja ha despertat a Cullera i es concreta en una programació cultural i festiva de Nadal dirigida a tots els públics ja que tots i totes ens mereixem gaudir de l’època de l’any més màgica i especial», ha afirmat també la regidora. «Una programació que no seria possible sense la col·laboració d’ACECU i de moltes associacions del poble».

Després de l’èxit del passat Nadal, el consistori amb la col·laboració d’ACECU, instal·larà de nou el Mercat de Nadal de Cullera, ubicat al Passeig Doctor Alemany, que estarà disponible els dies 15, 16, 17, 22, 23, 24, 29, 30 i 31 de desembre i els dies 3,4 i 5 de gener, on es congreguen els comerços i associacions benèfiques del municipi.

Se celebraran, com sempre, els actes tradicionals com la Murga El Burro, el concurs de betlems o la Gran Cavalcada dels Reis Mags, esdeveniments que es combinaran amb actuacions de teatre, de ballet, musicals com ‘Una nit en Broadway’ i d’espectacles innovadors per als més menuts, que lliuraran, primer al Pare Nadal i més tard al emissari reial, les seues cartes plenes de desitjos.

També es podrà gaudir de les diverses actuacions musicals que ofereixen la Societat Musical Instrumental Santa Cecília i la Societat Ateneo Musical de Cullera dins de la programació del Cicle de Concerts d’Hivern. A més del Concert extraordinari de l’Orquestra CullerArts ‘Música Espanyola-Homenatge a Joaquín Rodrigo’ que tindrà lloc el 6 de gener en l’Auditori Municipal.