Una Setmana de Voluntariat a València: Les Hermanitas de los Ancianos Desamparados Connecten Joves i Majors

Convivència del 16 al 23 d’Agost: Una Oportunitat per a Joves Interessades en Ajuda als Ancians

Una Aventura d’Amistat i Fe Seguint la Crida del Papa Francisco

Les Hermanitas de los Ancianos Desamparados organitzen en València una setmana de voluntariat per a sellar “una aliança entre joves i majors”. La inscripció està oberta per a xiques a partir de 15 anys per a la convivència que tindrà lloc del 16 al 23 d’agost en la casa mare.

“Entre joves i ancians ha d’existir una aliança. Si els joves i els vells s’obrin a l’Esperit Sant, ambdós produeixen una combinació meravellosa. Els ancians somnien i els joves veuen visions”, són missatges del Papa Francisco i també són els fonaments de les convivències que organitzen les Hermanitas aquest estiu a la seua casa mare de València.

Aquesta pròxima setmana comença una nova convivència, del 16 al 23 d’agost, “per a xiques joves, a partir de 15 anys, interessades en realitzar aquest voluntariat per a conviure amb persones majors durant uns dies en els que ajudaran en el menjador i realitzaran activitats per a distreure als residents, per a ajudar així a les germanes en la missió”, explica la religiosa Rosa Parra, encarregada d’organitzar aquesta convivència.

Un altre objectiu de la convivència és “vivir els sacraments, participant en les eucaristies, en el Rosari juvenil i en l’Hora Santa. Per això una vivència de fe, igual que els espais joves dels dissabtes per al voluntariat, en els que s’aprenen tècniques per a atendre als ancians però també hi ha una perspectiva des de la fe.”

En la convivència d’agost “hi ha una peculiaritat i és que aprenem la ‘lectio divina’, amb el títol ‘¡On està el teu tresor!’. La finalitat és descobrir on tenim el cor, en el material o en l’espiritual, per a començar a discernir”, destaca.

També van organitzar convivències en els mesos de juny i juliol en els que van participar 34 i 14 joves, respectivament. Algunes d’elles “procedien d’altres cases de la congregació a Espanya perquè és una experiència bonica perquè sàpiguen com és el dia a dia en la casa general”, comenta.

Experiència de fe per a joves, ancians, germanes i voluntaris. També “compartim tertúlies de fe, que són com a petites catequesis, en les que, a més de les joves, participen els ancians, les germanes i els voluntaris de la casa, que comparteixen com viuen ells i elles la vida i la fe”, assenyala la religiosa.

Una quarta dimensió i objectiu “és poder conviure, durant 24 hores els set dies, amb una comunitat religiosa. És alguna cosa que hem fet en els últims anys i que resulta molt enriquidor perquè les joves recorden tot el viscut quan tornen a les seues cases”, indica.

“En les nostres residències servim i atenem a ancians desemparats. Eixe desemparo és, hui en dia, psicològic, humà i, sobretot, espiritual. Per això és tan bonica aquesta labor en la que els voluntaris ens ajuden molt, tots els dies, i les joves en les convivències també”, precisa sor Rosa.

Aquesta convivència “és tota una aventura i la base està en les catequesis del Papa Francisco