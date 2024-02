Els joves estudiants visiten estos dies la localitat per a conéixer millor el nostre sistema educatiu i aspectes de la nostra cultura i tradicions

Una vintena d’alumnes procedents d’Alemanya es troben estos dies visitant Sueca per a conéixer millor el nostre sistema educatiu, al mateix temps que aspectes de la cultura i tradicions locals, gràcies a un programa Erasmus en el qual també participa alumnat de l’institut Joan Fuster.

El grup de joves, acompanyats de les seues professores, han acudit este matí al saló de plens de l’Ajuntament on han sigut rebuts per les autoritats municipals, com ara el primer tinent d’alcalde i regidor d’Esports, Julián Sáez; el regidor d’Educació, Joan Carles Vázquez; i les també regidors de Joventut, Gema Navarro; Seguretat Ciutadana, Noelia Benedito; Medi Ambient, Àngela Marí; i Igualtat, Sari Sáez.

“Per a nosaltres, suposa un orgull que vinguen estudiants d’altres països, en este cas d’Alemanya, a través d’este intercanvi amb joves del nostre municipi que aporta un component tan enriquidor per a tots en oferir la possibilitat de conéixer altres cultures, altres sistemes educatius i maneres de treballar diferents… A més, ens permet ensenyar els nostres costums, gastronomia i tots aquells aspectes propis de la nostra terra dels quals ens sentim tan orgullosos”, ha assenyalat el regidor d’Educació, Joan Carles Vázquez.

El grup de 20 alumnes de 4t de l’ESO de l’institut Joan Fuster que estan participant en el programa, van visitar la ciutat de Bocholt el mes de novembre passat i, ara, seran els joves estudiants alemanys els qui gaudiran durant una setmana de la seua estada a Sueca. “El programa d’intercanvi d’enguany se centra en els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l’agenda 2030.

Per a això, comptem també amb la implicació de l’Ajuntament, a través de les regidories d’Educació, Medi ambient i Esports. Els estudiants estaran una setmana amb nosaltres i els hem programat una sèrie d’activitats centrades en la sostenibilitat i el benestar, però també els ensenyarem la nostra ciutat i el seu entorn, la nostra cultura, festes, gastronomia, etc.”, ha explicat la professora de l’IES Joan Fuster, Inés Robledo.

Una altra de les professores participants en el programa, Lupe Tortajada, ha explicat també que l’alumnat visitant ha sigut acollit durant la seua estada per famílies suecanes, i ha mostrat la seua satisfacció pel resultat de l’experiència, “els veiem molt contents perquè estan gaudint d’activitats diferents a les que estan acostumats. Ahir vam estar a la platja, i alguns, fins i tot, es van banyar. Tenen molt bona relació entre ells i està resultant molt enriquidor per a tots el coneixement d’altres cultures i formes de vida”.