Urbanisme aprova la reurbanització de l’avinguda Malva-rosa

La Junta de Govern Local aprovarà divendres el projecte de reurbanització de l’avinguda Malva-rosa, un projecte que abasta 850 metres d’eix lineal nord-sud i una superfície de 15.000 metres quadrats. La nova reurbanització preveu la creació d’una plataforma viària única on conviuran vianants, transport públic, vehicles de mobilitat sostenible, vehicles d’emergència, càrrega i descàrrega i el pas als aparcaments particulars però que no inclourà espai per al vehicle privat. Una “via de convivència” en paraules de la vicealcaldessa i regidora de Desenvolupament Urbà, Sandra Gómez, qui ha destacat que el nou disseny “crearà espais de trobada per a generar un passeig”.

Gómez ha assenyalat que “l’avinguda Malva-rosa és un eix viari i comercial molt important del barri però, durant molts anys, no s’ha fet cap actuació ni de conservació ni de manteniment. El resultat és que hui és una de les avingudes que es troba en pitjor estat, que està més deteriorada i que ja no compleix amb cap dels criteris de fer una ciutat més amable, on es posa en primer lloc el vianant, i on es generen espais comercials atractius”.

En este sentit, la regidora de Desenvolupament Urbà creu que “el barri de la Malva-rosa és un dels barris que més necessita d’este ajuntament i que necessita més inversions que cusen i que cohesionen este barri”.

La vicealcaldessa ha explicat que “el que demanaren els veïns és que es convertira en un eix comercial per posar en valor tot el comerç de proximitat que existeix en l’avinguda de la Malva-rosa Així que hem aprofitat que, precisament, va eixir endavant una proposta del DecidimVLC per reurbanitzar l’avinguda Malva-rosa i s’apostava per donar més importància a l’eix comercial del barri, i, de tots els projectes que teníem damunt la taula, hem prioritzat el barri de la Malva-rosa”.

Sandra Gómez ha conclòs deient que “2022 és l’any de la Malva-rosa i bona part de les inversions que fem com a ajuntament van dirigides al barri”.

El projecte

La reurbanització de l’avinguda Malva-rosa té un cost de 2’4 milions d’euros, dels quals 1’8 provenen dels fons Next Generation de la Unió Europea. El termini d’execució és de 12 mesos a partir de l’adjudicació de l’obra i la Regidoria espera que estiga finalitzada en desembre de 2023.

El projecte preveu la creació d’una plataforma única on conviuran el transport públic i els vehicles de mobilitat sostenible amb el vianant. També es permetrà la càrrega i descàrrega i el pas dels vehicles d’emergència. El vehicle particular, llevat que es dirigisca a un aparcament privat, es desviarà pels carrers d’Isabel de Villena i Enginyer Fausto Elío. També es procedirà a la peatonalització completa de la plaça del Botànic Robillard.

De la mateixa manera, es procedirà a la renaturalització de l’avinguda amb parterres, arbratge i cossiols, es millorarà la gestió de l’aigua reduint la inundabilitat d’una part de la via, s’instal·larà moblatge urbà, es millorarà l’eficiència energètica de l’enllumenat i es reduirà la contaminació acústica, entre d’altres.

La proposta de reurbanització de l’avinguda Malva-rosa és fruit dels pressupostos participatius DecidimVLC.

