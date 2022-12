Sandra Gómez: “En catorze setmanes València tindrà la primera superilla de la ciutat, a la qual seguiran altres més, com la prevista en el barri d’Orriols”

Esta setmana han començat els treballs de la que serà la primera superilla de la ciutat, la de la Petxina. El projecte contempla la recuperació d’espai públic als carrers Palleter i Calixt III, amb una inversió de 673.663,30 euros (IVA inclòs), que seran finançats parcialment amb fons europeus Next Generation. El termini d’execució serà de tres mesos i mig. El disseny inclou la renaturalització de l’àmbit d’actuació per a crear espais agradables d’estada i nou mobiliari urbà.

Les obres de la futura superilla abasten un àmbit d’actuació definit pels carrers Literat Gabriel Miró, Erudit Orellana, Gran Via Ferran el Catòlic i Juan Llorens. El carrer Pare Rico també formarà part de la superilla, que sumarà en total una superfície aproximada de 13.000 metres quadrats.

El projecte suposarà una nova distribució de l’espai lliure dels carrers del Palleter i Calixt III, que s’establix sobre la base de diversos criteris. En la calçada, hi haurà un únic carril de circulació a velocitat reduïda (10 km/h) de 3,5 metres d’ample i un carril de serveis de dos metres d’amplitud que es destinarà a 70 aparcaments de bicicletes, contenidors de residus i zona de càrrega i descàrrega. La circulació de trànsit rodat es reubicarà cap a l’exterior de la superilla, per a reduir la velocitat i la densitat del trànsit en l’àmbit i generar una gran plaça per als vianants en l’encreuament format pels carrers Palleter i Calixt III.

Gràcies a les obres, en estos carrers l’espai per als vianants tindrà fins a set metres d’ample, amb espais destinats a nous usos i activitats. Estos espais inclouran nou mobiliari urbà: 77 cadires i bancs, una font, diversos elements singulars de joc, taules d’escacs, pícnic i ping-pong, entre altres.

Una vegada es facen els primers treballs d’adequació, es definiran amb pintura sobre la calçada els nous usos de l’espai. El dissenyador Iban Ramón, al costat de l’estudi d’arquitectura Leku Studio, han definit el grafisme i el disseny que es dibuixarà sobre el paviment de la superilla. Reproduïx múltiples figures geomètriques que permeten crear diverses identitats i creacions gràfiques que aportaran valor i identitat local.

El projecte preveu la renaturalització de l’àmbit per a crear espais amables per al veïnat. Integrarà nova vegetació i arbratge en grans parterres i 144 jardineres de diferent grandària amb reg integrat. En total, es plantaran quasi 800 plantes; 950 arbustos de diferent grandària i 21 nous arbres (garroferes, pruneres, llorers i tarongers). S’han triat, a més, plantes amb flor i aromàtiques, que es mantenen verdes tot l’any, i requerixen un manteniment mínim. Així, la superilla s’omplirà, entre altres, de romers costaners, semprevives, llaven dones, murtes o eugènies.

Igualment, des de la Delegació d’Urbanisme de l’Ajuntament s’està realitzant un estudi per a conéixer les condicions socials i econòmiques de l’entorn de la superilla previ a l’execució de les obres, i que permeta, una vegada acabades i amb el pas del temps, conéixer l’impacte que ha tingut la seua implantació. En la mateixa línia, es troba ja en licitació un altre estudi per a conéixer les possibilitats d’implantació de noves superilles dins dels districtes de l’Eixample i Extramurs. Amb este estudi s’analitzaran, entre altres qüestions, les condicions de mobilitat dels districtes, i es definiran les millors ubicacions per a implantar noves superilles.

“El projecte València Ciutat de Places inclourà en uns mesos la primera superilla de la ciutat, a la qual seguirà la futura superilla d’Orriols. Estos són els projectes que volen les persones per a la nostra ciutat, i així ho van demostrar en l’última edició dels pressupostos participatius Decidim VLC”, ha conclòs Gómez.