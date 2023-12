Usuaris de la Residència i Centre de Dia Municipal de Sueca inauguren l’exposició ‘Encaixem’ 

L’activitat ha comptat amb la col·laboració de l’alumnat en pràctiques dels cicles formatius relacionats amb la dependència impartits en l’IES Joan Fuster

Amb motiu del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat, que es commemora tots els 3 de desembre, la Fundació SASM de Sueca ha inaugurat este matí en el Casal Jove l’exposició de pintura ‘Encaixem’.

Amb motiu del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat, que es commemora tots els 3 de desembre, la Fundació SASM de Sueca ha inaugurat este matí en el Casal Jove l’exposició de pintura ‘Encaixem’. L’objectiu de l’activitat és donar visibilitat a allò que són capaces de fer amb xicotets suports, les persones ateses en la Residència i Centre de Dia Municipal per a persones amb discapacitat, gestionats per la Fundació.

L’acte d’inauguració de l’exposició ha comptat amb la presència de l’alcalde en funcions, Julián Sáez; la regidora d’Acció Social, Manoli Egea; i les regidors Carmen Pérez, Àngela Marí, Noelia Benedito i Sari Sáez. Julián Sáez ha agraït la invitació de la Fundació i ha avalat l’extensa, i variada, activitat que es realitza des dels diferents recursos que gestionen.

“Es un autèntic goig comprovar la diversitat de projectes que poseu en marxa al llarg de l’any, ja siguen esportius, culturals o gastronòmics, per posar alguns exemples, en els quals els usuaris i usuàries poden demostrar les seues grans capacitats per a realitzar tot allò que es proposen”.

La regidora d’Acció Social, Manoli Egea, ha assenyalat que “‘Encaixem’ no sols fa referència a les peces d’art que es poden contemplar, sinó que també encapsula el missatge més ampli de l’exposició: encaixem com a societat quan abracem i celebrem la diversitat en totes les seues formes. Estes obres no són només expressions artístiques, sinó també testimonis vius de la capacitat humana de superar obstacles i transcendir les expectatives”.

L’exposició podrà visitar-se en el Casal Jove els dies 4,5 i 7 de desembre, de 10 a 13 hores i de 17.30 a 20 hores. Des de la Residència i Centre de Dia Municipal, han volgut triar enguany els tallers d’art com a fil conductor per al desenvolupament d’una activitat artística duta a terme amb la col·laboració dels alumnes en pràctiques del Cicle Formatiu de Grau Mitjà d’Atenció a Persones en Situació de Dependència i del Cicle Formatiu de Grau Superior d’Integració Social, impartits tots dos en l’Institut Joan Fuster de Sueca.