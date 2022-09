Este torneig se celebrarà del 6 al 9 d’octubre en les instal·lacions del camp de Beisbol-Softbol (Tram VI) del Jardí del Túria

El Campionat d’Espanya de beisbol Sub-11 mixt se celebra del 6 al 9 d’octubre en el camp de Beisbol-Softbol (Tram VI) del Jardí del Túria i acollirà a més de 240 jugadors i jugadores. El regidor Esports, Javier Mateo; la presidenta de la Federació de Beisbol, Softbol i Futbol Americà de la Comunitat Valenciana, Francisca Martínez Cuenca; i la directora d’esdeveniments d’esta Federació, Míriam Trigueros, han presentat este campionat, que comptarà amb la presència de 16 equips de beisbol procedents de Barcelona, Gran Canària, Múrcia, Pamplona, Sevilla, Osca i Saragossa. Així com el Club de Beisbol i Softbol Torxa i dos equips del Club Astres.

El regidor d’Esports ha manifestat que “és una satisfacció albergar un altre torneig com este a València que, en el món del beisbol està creixent de manera exponencial”. “L’Ajuntament, com no pot ser d’una altra manera, està a la disposició dels equips i de la Federació de Beisbol perquè continuen creixent i assentant-se en esta ciutat amb un esport tan bonic i d’equip com és el beisbol”, ha indicat.

La previsió és que entre familiars, jugadors i tècnics se superen més de 500 persones que suposaran un increment turístic i esportiu per a la ciutat. En este sentit, la presidenta de la Federació de Beisbol, Softbol i Futbol Americà de la Comunitat Valenciana ha destacat “la importància del torneig”. “Tenim marcat donar major visibilitat al nostre esport a través de les competicions nacionals i internacionals. Amb esta tanquem l’any natural i les previsions són promocionar, i més amb la categoria que treballarem, xiquets d’entre 8 i 11 anys”.

Del 6 al 9 d’octubre es disputaran 43 partits que es podran seguir també via streaming. El torneig comptarà també amb la presència de jugadors sènior de la selecció, una yincana popular, sortejos i una gran batucada final que servirà per a tancar una altra gran festa del beisbol a València. I és que enguany la ciutat ha acollit grans esdeveniments internacionals d’esta esport com el Campionat Europeu Sub-15 de Beisbol, el Women’s International Softball Cup 2022, i en l’àmbit nacional la final de la Spanish Baseball League 2022 o el Campionat d’Espanya Beisbol Sub-13 que es va celebrar el passat cap de setmana. I amb el Mundial de Sofbol Femení de 2023 en l’horitzó.

“El Mundial serà com el zenit. Està concedit i serà una realitat. Serà la primera ve-gada que a Espanya es faça un Mundial de Softbol Femení de categoria absoluta. Tindrem a les millors jugadores del món amb els millors 6 equips. Així que pot ser que ens toque els EUA o el Japó, que són dos equips que barallen per la medalla olímpica”, ha conclòs Francisca Martínez.