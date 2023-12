L’espectacle de Pirotècnia Vulcano, que utilitzarà dos tones de pólvora, posarà a la ciutat a l’altura de capitals com Dubai, Sidney i Londres

La plaça de L’Ajuntament acollirà, entre les 11.00 i les 14.30 hores, les ‘Campanades Cap d’Any Kids’ perquè els xiquets celebren l’arribada de 2024

Els adults podran celebrar la Nit de Cap d’Any en la plaça entre les 22.30 hores del 31 de desembre de 2023 i les 01.30 hores del dia 1 de gener

València donarà la benvinguda a 2024 amb un espectacle pirotècnic sense precedents, el llançament simultani de quatre castells artificials. Des d’altres tants llocs emblemàtics de la ciutat com el terrat de l’Ajuntament i en tres punts del vell llit del riu. Enfront de les Torres de Serrans, l’estació d’autobusos i la Ciutat de les Arts i les Ciències. Es tracta d’un espectacle inèdit a Espanya i que posarà a València a l’altura de capitals del món com Londres, Sidney o Dubai.

Els regidors de Falles i Festes i Tradicions, Santiago Ballester i Mónica Gil, respectivament. Han detallat este dimecres els detalls dels actes festius organitzats per l’Ajuntament de València per a Nit de Cap d’Any.

El quàdruple tret, que serà a càrrec de Pirotècnia Vulcano. Està dissenyat en 15 fases combinades amb elements aeris de diferent calibre, la qual cosa produirà un crescendo continu de llum i so. Precisament, al voltant de la Ciutat de les Arts s’emprarà el major calibre (125 mil·límetres) per a recrear una façana a tres altures. Per a il·luminar el cel de la ciutat s’usaran dos tones de pólvora, a ritme valencià, a través d’un sistema de control per GPS. Tot l’espectacle, que tindrà una duració aproximada de huit minuts. Es gravarà en altura per un dron per a ser després difós pels canals de comunicació municipals.

Llançament simultani dels quatre castells artificials, es tracta “d’un esdeveniment únic

Sobre el llançament simultani dels quatre castells artificials, a les 00.01 hores de l’1 de gener de 2024, després de les campanades. Ballester ha destacat que es tracta “d‘un esdeveniment únic, perquè mai s’ha fet a València ni en cap ciutat d’Espanya”. José Luis Giménez, dissenyador i gerent de la empresa pirotècnica ha destacat que l’espectacle “ha sigut creat exclusivament per a la ciutat de València. Hem tingut en compte els quatre punts de llançament per a crear frisos i façanes mai vistos abans”. “Ens trobem davant la primera pedra de l’espectacle més gran que es faça a Espanya en el futur, no enguany simplement. Això aconseguirà posar a la ciutat a l’altura de Dubai, Sidney i Londres”, ha ressaltat el representant de Pirotècnia Vulcano.

La ciutat de València s’estrenarà en 2024 com a Capital Verda Europea. Per això, el color verd serà el primer que brille en el cel de la ciutat. D’igual mode, tots els productes utilitzats als castells estan elaborats de manera artesanal i compostos de cartó i plàstic biodegradable i reciclable.

Campanades infantils

Tal com ha detallat Mónica Gil, la plaça de L’Ajuntament albergarà el 31 de desembre dos espectacles diferents segons la franja d’edat. Els més xicotets de la casa tindran les ‘Campanades Cap d’Any Kids’ entre les 11.00 i les 14.30 hores. L’accés és lliure i gratuït. Les activitats nadalenques com el carrusel i la pista de gel romandran obertes durant les campanades matinals, que comptaran amb un espectacle de ballarines, xanquers, ambientació musical adaptada al públic infantil a càrrec de Larry Dj, i efectes pirotècnics. Es donarà la benvinguda a l’any nou a través de les pantalles led amb missatges en diversos idiomes.

La delegada de Festes i Tradicions ha afirmat que “en organitzar unes campanades infantils, l’Ajuntament de València busca brindar un espai segur i adequat per als més xicotets, on puguen gaudir de les festivitats sense estar exposats a situacions que podrien no ser adequades per a la seua edat”.

Campanades nocturnes

Els adults podran acomiadar l’any en el mateix lloc entre les 22.30 hores del 31 de desembre de 2023 i les 01.30 hores del dia 1 de gener de 2024. El públic podrà accedir a la plaça a partir de les deu de la nit per cinc punts diferents: Marqués de Sotelo, Passeig de Russafa, Correus, Barques i María Cristina.

L’ambientació musical serà a càrrec de grans discjòqueis valencians com Raquel Cardona, Angie Rool i Víctor Pérez. Els servicis municipals han contractat també un espectacle de llum i so per a acompanyar les dotze campanades, compost per sis torres de so, més de setanta focus, pantalles de gran grandària, a més de màquines de fum i confeti.

L’empresa encarregada de l’ambientació en la plaça de L’Ajuntament té previst un dispositiu de seguretat compost per 35 persones i un sistema automàtic de control d’aforament, tres ambulàncies amb el seu personal sanitari, a més d’instal·lar més de 66 cabines de vàter portàtils. Es disposaran al voltant de la plaça tres punts violeta d’informació, sensibilització i prevenció d’agressions, així com d’atenció i ajuda a les possibles víctimes d’agressió sexual.

Dispositiu especial de seguretat

Des de l’Àrea de Seguretat i Mobilitat de l’Ajuntament s’ha dissenyat un dispositiu especial, especialment, entorn de les àrees de tret i de la plaça de L’Ajuntament. En ell participaran agents de la Policia Local, personal de Bombers i Protecció Civil, empleats municipals dels Servicis Centrals Tècnics, així com una ambulància UVI medicalitzada i altres dos de Suport Vital Bàsic (SVB) i quatre postes sanitàries. La Policia Local tallarà amb tanques el trànsit rodat a la plaça de L’Ajuntament a partir de les 21.00 hores del dia 31 de desembre.

L’Ajuntament de València recomana al públic que assistisca als diversos actes que utilitze el transport públic i evite en la mesura que siga possible l’ús del vehicle privat, a més que mantinga les distàncies necessàries per a evitar aglomeracions i no puge als elements del mobiliari urbà com a fanals o marquesines.