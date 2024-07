L’atur a València se situa en 45.386 persones desocupades en el mes de juny

En l’últim any, l’atur ha baixat en 1.799 persones i ha caigut, per tant, un 3,8%.

Segons les dades facilitades per Labora i elaborades per l’Observatori Socioeconòmic d’Ocupació i Formació de València Activa, la ciutat ha registrat al juny 45.386 persones desocupades, una xifra que torna a millorar la del mes anterior i representa la millor dada de desocupació dels últims 16 anys.

En l’últim any, l’atur ha baixat en 1.799 persones i ha caigut, per tant, un 3,8%. De fet, en els 2 últims anys ha descendit en 5.344 persones i un 10,5% des de l’any 2022.

“Les dades d’atur registrades al juny demostren, una vegada més, que ens estem acostant a l’objectiu d’aconseguir els nivells de desocupació de 2007. Tornem a batre un nou rècord en les xifres d’ocupació i dades com les que hui hem conegut ens revelen que ens trobem davant un escenari òptim per a la creació d’ocupació a València i certifiquen que el mercat laboral local és dinàmic i està en plena expansió”, ha destacat el segon tinent d’alcalde i regidor d’Ocupació, Juanma Badenas.

Per grups d’edat, 27.468 aturats tenen més de 45 anys, 12.317 tenen de 30 a 44 anys i 5.601 són menors de 30 anys. Per sexes, 27.204 de les persones desocupades són dones i 18.182 són homes.

Igualment, segons les dades facilitades per Labora, al mes de juny a València es van firmar 24.702 contractes, 12.469 indefinits i 12.233 temporals, és a dir, un 50,5% són contractes de tipus indefinit.

Font: Observatori Socioeconòmic d’Ocupació i Formació de València Activa amb dades de Labora

D’altra banda, segons les dades de maig facilitades per la Seguretat Social, València, amb el creixement del 4,4%, va registrar de nou la major pujada anual d’afiliacions a la Seguretat Social entre les principals ciutats espanyoles. En concret, les afiliacions en este període han augmentat en 19.176 persones fins a les 451.860 persones afiliades i se situa com la millor dada mensual absolut des que hi ha registre.

A més, d’abril a maig, a València es va incrementar en 3.363 el nombre de persones afiliades, això és, les afiliacions van augmentar un 0,75%. Així, mentre València pujava un 4,4% en afiliacions en un any, Barcelona ho feia en un 2,5% i Madrid, en un 4,1% i, respecte al mes d’abril, València va incrementar les seues afiliacions un 0,7%, davant del 0,4% de Madrid i el 0,5% de Barcelona.