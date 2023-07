El dret a la devolució de l’IAE prescriu als 4 anys de la realització de l’ingrés

L’Ajuntament calcula que haurà de retornar als comerços i hostaleria una quantia que estarà entre els 700.000 euros i els 800.000 euros

L’Ajuntament ha activat ja en la pàgina web i en la seu electrònica municipal el formulari i el tràmit per tal que els comerços i hostaleria que van romandre obligatòriament tancats i sense activitat durant els mesos de confinament derivats de la pandèmia del covid puguen sol·licitar la devolució de l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE)

L’Ajuntament calcula que haurà de retornar als comerços una quantia que oscil·larà entre els 700.000 i els 800.000 euros. Tot i que la xifra final dependrà dels establiments que presenten la petició i complisquen els requisits.

La Junta de Govern Local va aprovar fa dos setmanes encetar els tràmits

La Junta de Govern Local va aprovar fa dos setmanes encetar els tràmits oportuns per procedir a la devolució de la part proporcional de la quota de l’IAE. En aquells supòsits en els quals hi haja hagut una paralització total de la indústria, el comerç o l’activitat econòmica. I que complisquen els requisits procedents.

La regidora d’Hisenda i Participació, María José Ferrer San Segundo, ha declarat que “el nou govern municipal de l’alcaldessa María José Catalá compleix els seus compromisos. Esta vegada amb els comerciants i hostalers de València. I ho fem, a més, amb sensibilitat amb les seus problemàtiques, sensibilitat i eficàcia sense sotmetre’ls al pelegrinatge judicial i administratiu que venien patint”. Ha destacat.

En tractar-se de persones jurídiques, els sol·licitants han de demanar per via electrònica la devolució de les quantitats que pertoquen. Per conéixer tota la informació, descarregar els formularis i presentar la sol·licitud. Podeu consultar la pàgina https://acortar.link/BGugbN, en la qual s’ha instal·lat un banner especial, o accedir a l’apartat “A un clic” de la pàgina web municipal.

A partir de la presentació del registre, l’Ajuntament revisarà la sol·licitud i practicarà la devolució que corresponga, si és el cas. El dret a la devolució prescriu als 4 anys des que es va realitzar l’ingrés.