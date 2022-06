Pilar Bernabé: “Gràcies a este programa, València es posiciona com a ciutat d’emprenedoria cleantech”

València Activa i Avaesen impulsen la innovació oberta amb Clean Connect VLC, un programa per a connectar corporates i startups cleantech

L’Ajuntament de València, a través de València Activa, i llancen la segona edició de Clean Connect VLC, un programa que té com a objectiu impulsar l’emprenedoria cleantech a la ciutat, connectant el talent i les idees de startups internacionals amb les necessitats de quatre corporates de referència del teixit empresarial valencià.

La regidora de Desenvolupament Innovador dels Sectors Econòmics i Ocupació, Pilar Bernabé, ha ressaltat que “amb programes com este impulsem la innovació oberta, que és imprescindible per al futur del nostre teixit econòmic i social; connectant corporates i startups per a millorar la competitivitat de les empreses tractores, fent-les més eficients, més resilients i més innovadores”.

“Gràcies a esta convocatòria es crearan sinergies entre institucions, grans empreses i startups a la ciutat de València per a facilitar l’accés de la innovació al mercat i dirigir la innovació de startups cap a les prioritats del European Green Deal”, ha remarcat la regidora.

“Som una ciutat amb un ecosistema fort i especialitzat en el qual es creen i creixen solucions per a millorar el medi ambient i lluitar contra el canvi climàtic; per això secundem i impulsem iniciatives com Clean Connect VLC i treballem de la mà d’entitats referents com AVAESEN , a través de xarxes com a Global StartupCities, reafirmant-nos com una ciutat compromesa en la lluita contra el canvi climàtic i sent reconeguda com a líders en l’àrea d’innovació climàtica”, ha recordat Pilar Bernabé.

Per part seua, Bianca Dragomir, directora general de AVAESEN, ha explicat que “València és un pol d’atracció de talent i emprenedoria, amb Clean Connect VLC posarem al servei de la ciutat l’experiència de AVAESEN com a cluster euro-peu de referència per a aconseguir atraure solucions cleantech de tota Europa que les nostres empreses puguen implementar i millorar la vida de la ciutadania”.

Connectant reptes i solucions innovadores

Esta iniciativa propícia la generació de sinergies entre 4 corporates i 4 startups, les quals co crearan les solucions als 7 reptes presentats per les empreses. Es tracta de buscar solucions a estos reptes als quals tant elles com el sector s’estan enfrontant en el seu dia a dia, amb l’objectiu de trobar una solució innovadora en la qual la tecnologia tindrà un caràcter diferenciador.

Les corporates valencianes que participaran en esta edició del programa són Obremo, de Grup Gimeno, que planteja tres reptes (simulador d’eficiència energètica per a flota de vehicles; programari d’anàlisi d’imatges aplicat al manteniment de línies aèries d’alta tensió i/o plantes fotovoltaiques i EIOS – Sistema d’Optimització d’Inversions en Energia); Eiffage Energia, que busca una solució de programari comparatiu de sostenibilitat per a classificació d’equips i materials en estudis, a més d’una solució innovadora de subministrament d’energia zero emissions per a obres aïllades.

D’altra banda, Hidraqua té com a objectiu en esta segona edició, avançar en la transició energètica, a través de la descarbonització, el monitoratge en temps real i predicció de consums en actius dispersos i altament demandant d’energia i la posada en pràctica de dinàmiques d’economia circular i Opentop, el Hub d’Innovació de Valenciaport, participa per a connectar amb una empresa emergent que desenvolupe un sistema d’alerta de visualització en temps real per a predicció meteorològica.

A més, gràcies a este programa les startups participants podran conéixer de primera mà el talent innovador de la ciutat, tindre accés a possibles inversors i avançar en solucions a través de la cocreació de la mà de 4 de les principals corporates valencianes.

Així doncs, les startups que desitgen presentar-se a este programa hauran d’enviar abans del 10 de juliol un formulari emplenat que podran trobar en https://greenovators.es/cleanconnectvlc/.

