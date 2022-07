València Activa reconeix el talent local i premia a les millors startups amb 55.000 euros en la 7ª edició dels VLC Startup Awards

La Junta de Govern Local aprovarà demà, divendres 15 de juliol, la convocatòria de la setena edició dels Premis VLC Startup Awards, uns guardons impulsats per València Activa per a reconéixer el talent local i premiar l’esforç realitzat per les persones i entitats emprenedores de la ciutat de València.

El regidor de l’Àrea de Desenvolupament Innovador dels Sectors Econòmics i Ocupació, Borja Sanjuan, ha indicat que “amb esta 7a edició dels VLC Startup Awards reiterem el nostre compromís amb el nostre ecosistema emprenedor i el nostre talent local i les xifres, així ho mostren. En l’edició de 2019 destinem 10.000 euros, una xifra que quintupliquem en 2020 i que ara situem en 55.000 euros”.

S’estableixen quatre categories: una categoria general a Millor Startup 2022, que inclou una dotació econòmica de 12.000 euros; una categoria especial Millor Startup Seed 2022, amb una dotació econòmica de 5.000 euros i una categoria especial Millor Persona Emprenedora 2022, que compta amb una dotació de 5.000 euros per al guanyador o guanyadora.

A més s’estableixen 11 guardons dotats amb 3.000 euros, per a categories sectorials 2022 dels següents sectors: Programari; Health, Wellbeing, Medtech o Sportstech; Industry 4.0, Logistic o Mobility; Cleantech, Energy, Sustainability o Impact; Gaming, Entertainment o eSports; Traveltech o Tourism; Fashion, Textile o Design; Advertising, Màrqueting, Mitjans o Content; Foodtech o Agrotech;Fintech, Insurtech o Legaltech; i Triple Impact.

“Els VLC Statup Awards són un exemple de suport de l’administració al talent local, perquè atraure-ho, però sobretot, retindre-ho, és fonamental per a aconseguir eixe repte col·lectiu i compartit que ha de ser convertir la ciutat en un hub o centre tecnològic i d’innovació de referència al Mediterrani”, ha defensat el regidor Borja Sanjuan.

Requisits i terminis de les sol·licituds

Amb caràcter general, els projectes candidats han d’estar constituïts com a empresa i tindre personalitat jurídica; haver iniciat la seua activitat a partir de l’1 de gener de 2017, encara que per a la categoria seed hauran d’haver iniciat la seua activitat a partir de l’1 de gener de 2010.

Així mateix, en el cas de la categoria general les startups aspirants deuran tindre domicili fiscal o seu a la ciutat de València i les que opten a la categoria especial i sectorials hauran de tindre domicili fiscal o seu a la ciutat de València o la seua àrea metropolitana.

Les candidatures als VLC Startup Awards podran presentar-se de l’1 de setembre fins al 7 d’octubre a través d’un formulari que es podrà trobar en la pàgina web vlcstartupawards.com.