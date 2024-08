Els millors experts en misteri es donen cita a València en un esdeveniment únic.

Quatre taules redones per explorar els enigmes de l’art, les civilitzacions antigues, Egipte i Jesús.

Els pròxims 26 i 27 d’octubre, l’Ateneu Mercantil de València celebrarà el I Congrés de Misteri i Història, reunint alguns dels millors experts de parla hispana en temes de misteri i fenòmens enigmàtics. Durant dos dies, es desenvoluparan quatre taules redones dedicades a temàtiques com els Misteris de l’Art, les Civilitzacions Antigues, Egipte i els Enigmes de Jesús.

En aquest esdeveniment participaran figures reconegudes com Aldo Linares, Pablo Villarubia, Jesús Callejo, Nacho Ares i Óscar Fábrega. La Mesa de Misteris de l’Art inclourà especialistes com Luis Antonio Muñoz, Javier Arlandes i Aldo Linares, mentre que la Mesa de Civilitzacions Antigues comptarà amb experts com Pablo Villarubia, Miguel Labrador i Manuel Fernández Muñoz. El tema d’Egipte serà tractat per Nacho Ares, Rubén Villalobos i Laura Huertas (Laura Egiptología). Finalment, la Mesa dels Enigmes de Jesús estarà formada per Jesús Callejo, Antonio Piñero i Óscar Fábrega.

Com a tancament del congrés, el periodista i escriptor Santiago Camacho oferirà una emissió en directe del seu programa de ràdio “Dies Estranys”.

L’accés és obert al públic amb inscripció prèvia fins a completar aforament. Les inscripcions poden realitzar-se a través de la pàgina web de l’Ateneu Mercantil: Ateneu València.

Horaris: