Durant el congrés es posarà a la disposició dels assistents una oficina turística en el metavers

La Ciutat de València, Capital Europea del Turisme Intel·ligent 2022, acollirà del 21 al 23 de novembre el III Congrés Mundial de Destinacions Intel·ligents, convertint-se d’esta manera en la seu del debat i de l’anàlisi dels reptes i les noves propostes entorn del model turístic mundial. Un esdeveniment organitzat per l’Ajuntament de València amb la col.laboració del Govern d’Espanya, la Generalitat Valenciana i l’Organització Mundial del Turisme.

L’objectiu és liderar i construir el nou model turístic del segle XXI. Per això, més de 60 experts nacionals i internacionals, que representen a territoris que ja són destins intel·ligents, a més d’uns altres que destaquen per les seues bones pràctiques, compartiran coneixements per a aprofundir en els cinc eixos que conformen una destinació turística intel·ligent: governança, sostenibilitat, innovació, accessibilitat i tecnologia. L’esdeveniment comptarà amb representants de més de dotze països entre els quals s’inclouen: Portugal, Països Baixos, el Brasil, Cuba, Colòmbia, Jordània, França, Suècia, Finlàndia, el Perú i el Regne Unit.

Durant la presentació, la vicealcaldessa i regidora de Desenvolupament Urbà, Sandra Gómez, que ha estat acompanyada del regidor de Turisme, Emiliano García i el director de Visit València, Antonio Bernabé, ha recordat que “la Capitalitat Europea del Turisme Intel·ligent que ostenta València és un reconeixement de la UE al treball ja realitzat”, i ha destacat que “acollim este III Congrés Mundial de Destins Intel·ligents des de l’experiència, perquè València ja té implantat el model de turisme que exigix Europa. Un model que també reclama la societat, i que es caracteritza per la sostenibilitat, per l’equilibri de les necessitats de tots els que formen part d’esta activitat: des del sector empresarial als veïns i residents; salvaguardant el patrimoni cultural i natural, així com l’autenticitat del propi destí”.

Per part seua, Emiliano García, ha apuntat el fet que el congrés “ens dona l’oportunitat de mostrar tots aquells projectes que estem liderant des de la ciutat, com el Sistema d’Intel·ligència Turística, per exemple, o els projectes desenvolupats en matèria hídrica, la possibilitat d’absorció d’emissions que oferix l’horta o el càlcul i posterior auditoria que deixa la petjada de carboni a partir de l’activitat turística”.

Antoni Bernabé ha remarcat la importància de la sostenibilitat com a eix transformador del turisme i ha destacat en xifres el que suposarà este congrés: “més de 1.100 inscrits, que provenen de 45 països diferents; més de 241 representants institucionals; més de 80 ponents repartits entre empreses privades i organitzacions públiques. A més s’exposaran més de 40 treballs de recerca i comptarem amb la presència de més de 20 periodistes internacionals. Tot això, dona mostra del volum i magnitud d’un congrés que comptarà amb estands experiencials per a presentar com València lidera la gestió turística”

Una de les principals atraccions i innovacions que es presentaran en este esdeveniment serà l’oficina d’informació turística en el metavers, que tal com ha explicat Gómez “ens permetrà viure una experiència, amb unes ulleres de realitat virtual 3D, que consistix a entrar en una oficina d’informació turística en la qual un avatar ens donarà un assessorament personalitzat d’esta destinació turística”.

Antoni Bernabé ha destacat l’esforç que s’està fent des de l’Ajuntament “per recrear el model d’interacció i informació amb el turista”, i ha anunciat que “en este congrés també recrearem el nou model d’oficina de turisme que volem implementar, sense aparadors ni barreres arquitectòniques, però amb eines interactives que puguen millorar l’experiència dels clients”.