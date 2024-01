El FIH Hoquei Olympic Qualifier 2024 se celebrarà del 13 al 21 de gener en el poliesportiu municipal Verge del Carmen-Beteró

Es tracta de la tercera ocasió que la ciutat celebra esta competició en la qual es donen cita els millors jugadors del món d’este esport

La regidora d’Esports, Rocío Gil, ha assistit a la presentació del preolímpic d’hoquei herba. Per als Jocs Olímpics de París 2024 (FIH Hoquei Olympic Qualifier 2024). Que se celebrarà del 13 al 21 de gener en les instal·lacions del poliesportiu municipal Verge del Carmen – Beteró.

A l’acte han assistit el director general d’Esports de la Generalitat, Luis Cervera. El president de la Real Federació Espanyola d’Hoquei, Santiago Deó. El director de la Fundació Trinidad Alfonso, Juan Miguel Ruiz; i el seleccionador nacional femení, Carlos García.

Durant la presentació, Rocío Gil ha afirmat que tant la ciutat com les instal·lacions municipals “estan preparades per a acollir esta competició. En la qual es donen cita els millors jugadors del món i on es disputaran els sis passes per als Jocs Olímpics de París 2024”.

València “es posiciona una vegada més com a líder en esdeveniments esportius”

En este sentit, la regidora ha destacat que València “es posiciona una vegada més com a líder en esdeveniments esportius”. Ha convidat a tota la ciutadania a “participar i gaudir del millor hoquei del món”.

Així, la capital del Túria busca convertir-se, per tercera vegada consecutiva, en la ciutat que impulse novament a les seleccions nacionals cap a la cita olímpica del pròxim estiu. Com ja va ocórrer en la World League 2015. On les Redsticks van aconseguir la classificació per als Jocs Olímpics de Rio de Janeiro 2016. En 2020, quan els Redsticks van superar a França mentre que la selecció femenina va véncer a Corea per a aconseguir la seua passe a Tòquio.

En esta ocasió, Beteró torna a ser l’encarregat de confirmar la plaça olímpica dels millors tres equips masculins i femenins d’este torneig classificator. En el qual competiran els equips masculins de Bèlgica, Espanya, Corea, Irlanda, el Japó, Àustria, Egipte i Ucraïna. Els equips femenins de Bèlgica, Gran Bretanya, Espanya, Corea, Irlanda, el Canadà, Malàisia i Ucraïna.

La competició està organitzada per la Federació d’Hoquei de la Comunitat Valenciana amb la col·laboració de la Real Federació Espanyola d’Hoquei, l’Ajuntament de València, la Diputació de Valenciana, la Generalitat i la Fundació Trinidad Alfonso, juntament amb el Comité Olímpic Espanyol a través del programa d’ajudes a competicions PAC-CV.

Finalment, i en paral·lel al preolímpic es disputaran els tornejos en les categories d’Aleví, Hoquei+ i Mamis i Papis amb l’objectiu que tot l’hoquei espanyol gaudi de València durant eixos dies.