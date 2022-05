D’entre l’alumnat participant es nomenaran els i les representants de la ciutat de València en la final de la Comunitat Valenciana

L’Espai Jove VLC, al carrer de Campoamor, acollirà este dissabte, 14 de maig, a partir de les 12 hores, la semifinal local del Certamen Escolar de Lectura en Veu Alta. En el concurs participaran alumnes dels centres d’Educació Infantil i Primària (CEIP) Francisco Giner de los Rios, 9 d’Octubre i Gaspar Gil Polo, i de l’institut d’Educació Secundària (IES) El Grau. L’objectiu de la iniciativa és fomentar l’hàbit de la lectura i les habilitats personals i comunicatives entre la població infantil i juvenil.

El certamen s’emmarca en la iniciativa De Viva Veu, un projecte cultural, educatiu i d’animació a la lectura, amb què és pretén promoure accions per potenciar la pràctica de la lectura en veu alta. Està impulsada per la Fundació pel Llibre i la Lectura (FULL), i la semifinal local a la ciutat de València compta amb el suport i la col·laboració de la Regidoria d’Educació. La línia principal d’este projecte és la convocatòria anual del Certamen Escolar de Lectura en Veu Alta, a més d’una sèrie de cursos, tallers i recursos per donar suport a la pràctica de la lectura en veu alta.

La regidora d’Educació, Maite Ibáñez, qui donarà la benvinguda a l’acte d’este dissabte, ha agraït al professorat i alumnat dels diferents centres participants “la seua implicació en el projecte”, el qual, ha assenyalat, “contribuïx a potenciar l’hàbit de la lectura entre els xiquets, xiquetes i joves, fonamental per tal de millorar l’aprenentatge i la formació”.

Per a l’edil, “promoure l’hàbit de la lectura ha de ser una prioritat educativa comú a l’escola i a la família, ja que esta pràctica proporciona una millora en el rendiment educatiu, així com una consciència més profunda, oberta a la creativitat i a l’esperit crític”. Per això, ha afegit, “estem encantats de donar suport a este projecte”. Ibáñez ha remarcat que “llegir augmenta la curiositat i el coneixement, estimula l’activitat cerebral i ajuda a millorar l’ortografia i la gramàtica, entre altres beneficis”. A més, “en el cas dels xiquets, esta activitat és especialment important perquè fomenta la imaginació, la creació i la fantasia”.

La convocatòria anual del Certamen Escolar de Lectura en Veu Alta s’estructura en tres fases: treball que es realitza als centres educatius, Certamen Escolar de Lectura en Veu Alta Local i Certamen Final de Lectura en Veu Alta de la Comunitat Valenciana. L’alumnat participant competix en categories diferents en funció del curs que estudien. Així, en categoria Teuladins (tercer i quart de Primària) participaran 14 alumnes; en la de Blavets (quint i sisé de Primària), altres 14, i en la de Passerells (primer i segon de l’ESO), 12.

Els objectius principals d’este projecte són despertar l’interés i el gust per la lectura; treballar la lectura en veu alta per millorar les capacitats; practicar l’entonació, el ritme, les pauses i la fonètica; afavorir la comprensió lectora; treballar alguns aspectes gramaticals; afavorir l’ampliació de lèxic i vocabulari; prendre consciència de l’organització de la informació, i establir espais de trobada al voltant de la lectura en veu alta.

L’acte es realitza a l’Espai Jove VLC (carrer de Campoamor, 91) i l’entrada és lliure. Serà presentat per Miquel Puig, escriptor, contacontes i mestre. Els alumnes faran les lectures i, després, es procedirà a la deliberació, mitjançant un sistema de votació del públic i del comitè de selecció. S’entregarà el diploma als participants i es nomenaran els representants de València a la final. Una vegada es celebren tots els certàmens locals, els representants de totes les poblacions es donaran cita al Certamen Escolar de Lectura en Veu Alta Final Comunitat Valenciana.

Més informació de noticies al nostre Periòdic Valencià