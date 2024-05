La prova tindrà lloc el diumenge 26 de maig entre les 09.00 hores i les 10.15 hores en els barris de Penya-Roja i la Creu del Grau

EMT València ha organitzat un dispositiu especial, amb motiu de les restriccions al trànsit rodat

La Regidoria d’Esports de l’Ajuntament de València i la Fundació Esportiva Municipal han organitzat la 6a Carrera Marta Fernández de Castro, que tindrà lloc el diumenge 26 de maig de 09.00 hores a 10.15 hores en els barris de Penya-Roja i la Creu del Grau. Esta prova forma part del calendari de carreres populars de 2024.

El recorregut començarà en el passeig de l’Albereda, núm. 43. A continuació, seguirà pel carrer Pare Tomàs de Montañana, l’avinguda del Port, el carrer d’Eivissa, el carrer de Menorca, l’avinguda de França, en direcció cap a la plaça d’Europa. Una vegada en esta plaça, es tornarà pel sentit contrari a l’avinguda de França, pel carrer de Luís García-Berlanga Martí, fins a arribar a la meta, en el passeig de l’Albereda, núm. 44.

El passeig de l’Albereda, en el tram comprés entre plaça Europa i la rotonda del carrer de Menorca romandrà tancat al trànsit rodat en sentit cap al Saler, entre les 06.00 hores i les 10.00 hores. D’altra banda, en sentit cap al centre de la ciutat, el trànsit estarà també tallat de 06.00 hores a 12.00 hores, a causa de la celebració de les carreres per a menors de 14 anys, que tindran lloc de 10.15 a 12.00 hores.

Quant a les restriccions a l’estacionament, està prohibit estacionar en els dos sentits de l’Albereda entre la plaça d’Europa i la rotonda del carrer de Menorca, des del dissabte 25 a les 22.00 hores, fins al diumenge 26 a les 12.00 hores.

Amb motiu d’esta carrera, EMT València ha dissenyat un dispositiu especial. S’han planificat nous recorreguts per a un total de 9 línies, des de les 09.00 hores del matí del diumenge. La línia 64 tindrà un nou itinerari des de les 06.00 hores per al muntatge de la zona d’eixida i meta. Així mateix, EMT recomana les línies 4, 13, 19, 35, 40, 92, 94 i 99 per a acostar-se a la zona de la prova.

Per a consultar la informació completa sobre el dispositiu especial, es pot consultar la secció “Última hora” en la web de l’EMT, en l’App o en xarxes socials.