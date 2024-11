València acull la jornada tècnica de les ciutats finalistes Capital Verda Europea 2026 els pròxims dies 26 i 27

El Palacio de l’Exposició serà l’escenari d’est a cita europea els dies 26 i 27 d’este mes, en l’any de València Capital Verda Europea

El dimecres 27 es donarà a conéixer quines seran la ciutat Capital Verda Europea 2026 i la ciutat Green Leaf 2026

La ciutat de València acollirá, els pròxims 26 i 27 de novembre, la jornada tècnica europea en la qual es donarà a conéixer el nom de la ciutat que exercirà com a Capital Verda Europea l’any 2026 i la ciutat Green Leaf 2026.

Durant estes jornades, les ciutats finalistes que aspiren a convertir-se en la Capital Verda Europea 2026 i Green Leaf presentaran els seus projectes davant el jurat a porta tancada, unes propostes que hauran d’estar centrades en la sostenibilitat i el medi ambient.

Este esdeveniment s’organitza en el marc de València Capital Verda 2024, i destaca per la importància de la sostenibilitat urbana i el compromís de les ciutats europees amb el medi ambient, el desenvolupament urbà sostenible i el benestar de la ciudadanía.

En la jornada del 26 de setembre de vesprada, les ciutats finalistes Green Leaf presentaran les seus propostes al jurat de la Comissió Europea, el qual que debatrà eixa mateixa vesprada per a decidir quina serà la ciutat que ostentará el títol en 2026.

L’endemà, dimarts 27, de matí i també en el Palau de l’Exposició, serà el moment perquè presenten al jurat les candidatures a Capital Verda 2026 les ciutats d’Heilbronn (Alemanya), Guimarães (Portugal) i Klagenfurt am Wörthersee (Àustria).

L’acte de presentació de les candidatures començarà a les 14.30 hores del dia 27, tant en la categoria Green Leaf com en Capitalitat Verda per a 2026. Cada aspirant disposarà de dos minuts per a exposar les seues fortaleses de cara a obtindre el guardó que atorga la Comissió Europea. La sessió culminarà amb l’anunci de les guanyadores de cadascuna de les candidatures.

240 projectes I 67 milions d’euros

Totes les ciutats que opten al títol de Capital Verda Europea 2026 destaquen pel seu compromís de millorar la visió ambiental i els esforços en àrees com a reducció d’emissions de carboni, mobilitat sostenible, conservació de la biodiversitat i gestió de recursos naturals.

En l’actualitat, València és la Capital Verda Europea i continua avançat per tal de consolidar-se com una ciutat més verda, amb la implementació de 240 projectes enfocats en sostenibilitat i millora mediambiental, que sumen una inversió superior als 67 milions d’euros, en el marc de la capitalidad.

Tal com s’ha subratllat per part de l’equip de govern de l’Ajuntament, “el govern municipal està treballant para aconseguir una ciutat neutra, promovent la mobilitat sostenible, l’ampliació de zones verdes, la protecció de l’Albufera, l’eficiència de la xarxa d’aigua i la creació d’una gran planta fotovoltaica urbana. A més, compta amb iniciatives educatives i d’investigació en conscienciació mediambiental, a través d’institucions com la Fundació Clima i Energia i Las Naves”.

La Capital Verda Europea és una iniciativa que busca inspirar les ciutats de tot el continent a implementar pràctiques sostenibles i innovadores en la gestió ambiental. Amb esta cerimònia, València reafirma el seu paper actiu en la promoció de models urbans resilients i compromesos amb el benestar social i ecològic.

Premis European Green Capital i Green Leaf 2026

Les finalistes dels premis European Green Capital i Green Leaf representen a set ciutats destacades pels assoliments exemplars i la visió ambiciosa per a enfrontar els principals desafiaments ambientals urbans derivats de la triple crisi planetària: el canvi climàtic, la contaminació i la pèrdua de biodiversitat.

Estes ciutats estan liderant, amb solucions innovadores i marcs de governança sòlids, buscant entorns saludables per a la ciutadania.

Les ciutats finalistas a Capital Verda Europea 2026 són Heilbronn (Alemanya), Guimarães (Portugal) i Klagenfurt am Wörthersee (Àustria). Per la seua banda, les finalistas per a Green Leaf 2026 (ciutats menors) són Águeda (Portugal), Saint-Quentin (França), Sant Boi de Llobregat (Espanya) i Vaasa (Finlàndia).