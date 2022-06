Este divendres en la Junta de Govern Local

La Junta de Govern Local aprovarà este divendres el projecte bàsic i d’execució per a la construcció d’una nova escola infantil en el Cabanyal-Canyamelar. Una vegada aprovat el projecte, s’iniciarà la tramitació per a la licitació de les obres d’esta escoleta que compta amb un pressupost d’1.511.895,01 euros, que forma part del Pla de Desenvolupament Urbà Sostenible i Integrat ( EDUSI) del barri Cabanyal-Canyamelar-Cap de França i està finançada al 100% amb fons FEDER.

La regidora de Gestió de Recursos, Lluïsa Notario, ha explicat que “esta nova dotació pública contribuirà a la regeneració i revitalització del barri possibilitant que s’establisquen famílies joves al barri que ara comptaran amb la possibilitat d’accedir a una educació pública i de qualitat per als seus fills i filles també en l’etapa de 0 a 3 anys. Ho hem dit moltes voltes: per a nosaltres València són els seus barris i pobles i els veïns i les veïnes que els habiten. Per això l’objectiu del govern de Joan Ribó és dotar-los dels servicis públics necessaris per a garantir la millor qualitat de vida independentment del barri on es visca”. En eixe sentit, ha afegit que “el barri del Cabanyal-Canyamelar ha estat injustament castigat pels successius governs del PP, que no sols no van invertir ni un euro en els seus barris sinó que inclús els van intentar fer fora. Revertir eixa situació és l’objectiu del nostre govern i d’estes inversions”.

Per la seua part, la regidora d’Educació, Maite Ibáñez, ha explicat que “este equip de govern treballem per augmentar l’oferta de places públiques de primer cicle d’educació infantil, amb l’objectiu de garantir la universalitat de l’escolarització de 0 a 3 anys i facilitar la conciliació de la vida familiar i laboral”. En este sentit, amb la construcció d’una nova escola infantil en el barri del Cabanyal, “pretenem avançar en l’establiment d’una xarxa pública d’escoles infantils, ja que aquesta modalitat fa assequible econòmicament aquest servei municipal per a les famílies que el necessiten”.

A més, ha destacat que, juntament amb l’augment de la dotació econòmica del xec escolar, esta és “la principal aposta d’aquest equip de govern per fer costat a les famílies, per facilitar a les mares i pares a prosseguir amb el seu projecte vital, en una etapa en la qual les cures dels fills i filles ocupen una gran part del temps”. A més, “l’educació de 0 a 3 anys té sentit en si mateixa perquè aquests primers anys constitueixen un moment bàsic per a potenciar el desenvolupament global dels xiquets i les xiquetes, enriquir les seues experiències inicials i afavorir l’adquisició dels primers hàbits i actituds”.

L’escola infantil

L’edifici ocuparà una superfície construïda de 670,80 m². Constarà d’una sola planta per evitar els recorreguts en vertical de xiquetes i xiquets tan menuts. El programa de necessitats inclou: 2 aules per a xiquets i xiquetes de 0 a 1 any, amb un pati (8 xiquets i xiquetes per aula); 2 aules per a la franja d’1 a 2 anys, amb un pati i 13 xiquets i xiquetes per aula; 2 aules per al segment de 2 a 3 anys, amb un pati (una aula amb 16 xiquets i un altre amb 17). Totes les aules tenen accés directe a banys infantils i eixida a pati propi.

L’accés principal de l’escoleta està previst per l’avinguda de Blasco Ibáñez i es preveu que la futura urbanització contemple un carril de servici que permeta l’entrada a l’edifici, tant de vehicles privats com dels adaptats per a transport domiciliari, que done accés directe al vestíbul de l’escola infantil. A més, s’habilitarà un accés de servici en la part sud, a manera de zona de càrrega i descàrrega que connecte directament amb els espais de servici: quart de residus, cuina, bugaderia, zona de personal, etc. I també es plantegen altres dos punts d’accés que donen directament a les zones d’aules a l’efecte d’evacuació en compliment de la normativa de seguretat enfront d’incendis.