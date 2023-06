València aprovarà una rebaixa fiscal

L’Ajuntament aprovarà una rebaixa d’impostos i taxes municipals que suposarà un estalvi de 71 milions d’euros

El govern de Catalá inicia els tràmits en la JGL per a la rebaixa fiscal del pròxim any

Es tracta d’una moció impulsada per la regidora d’Hisenda i primera tinenta d’alcaldia, Mª José Ferrer. Per a l’adopció de les mesures necessàries que facen efectiva la rebaixa d’impostos i taxes municipals en 2024. El regidor i portaveu del govern local, Juan Carlos Caballero, ha destacat que un dels compromisos prioritaris de l’alcaldessa “és baixar la pressió fiscal a la ciutadania”. Per això, ja s’han iniciat els tràmits en la Junta de Govern Local (JGL) “amb l’objectiu que entre en vigor l’1 de gener de 2024”.



Segons ha explicat Caballero, l’actual govern municipal “vol aplicar en el Pressupost de l’Ajuntament de València de 2024. Que haurà d’aprovar-se en l’últim trimestre d’enguany, una rebaixa fiscal. Al costat d’una millora en la qualitat de la prestació dels serveis municipals que done resposta a les principals necessitats dels valencians i les valencianes”. Per això, esta rebaixa d’impostos “suposarà un estalvi de 71 milions d’euros per a la ciutadania. 4 milions més dels que vam prometre en campanya”, ha destacat.

El cost dels aliments ha augmentat en un 12 % respecte a l’any passat

Així mateix, el portaveu ha indicat que “som conscients de l’esforç que porten realitzant les famílies valencianes. Després del constant increment dels preus experimentat en els últims anys. El cost dels aliments ha augmentat en un 12 % respecte a l’any passat. A més a este increment hem d’afegir l’augment en el valor de les hipoteques i el preu del lloguer. On València lidera l’increment del percentatge d’ingressos necessaris per a llogar un habitatge”.

En este sentit, Caballero ha afirmat que esta escalada de preus “està afectant les famílies valencianes durant més de dos anys. Ha provocat una important pèrdua del poder adquisitiu”. Per això, per a l’actual govern municipal és “prioritari” abordar una rebaixa de determinats impostos i taxes municipals. Per a “contribuir a alleujar la càrrega fiscal dels contribuents, en un moment d’incertesa econòmica com l’actual, mantenint i millorant la qualitat en la prestació dels serveis municipals”.

Rebaixaran en un 20 % el tipus de gravamen aplicable als immobles de naturalesa urbana

En concret, les mesures que s’adoptaran rebaixaran en un 20 % el tipus de gravamen aplicable als immobles de naturalesa urbana; ampliaran les bonificacions aplicables a les famílies nombroses, amb una bonificació del 60 % per a les famílies de caràcter general i una bonificació del 90 % a les famílies de categoria especial; i es rebaixarà en un 8 % l’impost sobre els Vehicles de Tracció Mecànica.

També s’ampliarà la bonificació per a casos d’herències i transmissió “inter vivos” de negocis o comerços entre familiars fins a un 95 %, independentment del valor cadastral i es rebaixarà la taxa pels serveis de clavegueram, col·lectors i estacions de bombament, tant en la tarifa de consum com en la tarifa de servei, “amb l’objectiu de tornar a recaptar un import similar als ingressos percebuts en 2019, que suposen aproximadament, una disminució del 50 % en la recaptació per eixa taxa”, ha indicat el regidor.