Aarón Cano: “En eixes zones manquen de recursos per a afrontar els incendis i tota ajuda que els puguem enviar serà molt ben rebuda”

L’Ajuntament de València ha cedit un camió de bombers a la municipalitat de Lima. El camió es troba en perfecte estat, però en tindre més de 15 anys ja no es pot utilitzar a la nostra ciutat. El vehicle ha sigut entregat a l’ONG Bombers pel Món, que s’encarregarà de portar-lo a una barriada dels afores de la capital Peruana. Es tracta d’una de les zones més poblades d’Amèrica Llatina, en la qual en els últims hi ha hagut una proliferació incontrolada d’infravivendes, una zona en la qual els cossos de bombers, formats per voluntaris, manquen d’esta mena de vehicles.

El regidor de Protecció Ciutadana, Aarón Cano ha explicat que “en eixes zones els bombers manquen de recursos per a afrontar qualsevol tipus de situació, especialment els incendis, per la qual cosa tota l’ajuda que els puguem enviar serà molt ben rebuda”. El vehicle que s’ha donat és una Bomba Urbana Pesada amb capacitat per a sis persones, 3000 litres d’aigua i 300 d’espuma. És un camió de primera eixida dedicat a l’extinció d’incendis que va ser adquirit l’any 2006, per la qual cosa en el 2021 va complir la seua vida útil i es va donar de baixa, però que encara podrà ser utilitzat durant molts anys en el seu nou destí. Es tracta, a més, d’un vehicle que per les seues característiques i dimensions s’adequa molt bé a les necessitats de la zona a la qual serà utilitzat.

Per la seua banda, el President de Bombers pel Món, Teo Javaloyes, ha subratllat que “en eixes zones no poden extingir incendis perquè no tenen camions. Quan hi ha un foc han de deixar que el foc actue, i esperar que arriben camions des de la capital. Este camió ajudarà a acurtar estos temps en una zona molt àmplia”

Cano ha destacat la importància de “ser solidaris amb els països en vies de desenvolupament, que necessiten de la nostra ajuda”, i ha assegurat que “este camió contribuirà a salvar moltes vides en estes zones en les quals viuen persones en una condicions de vida lamentables, que manquen dels recursos més bàsics per a afrontar qualsevol tipus d’emergència”.