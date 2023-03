València celebra al Parc Central que Som Capital Verda Europea amb una festa per a la ciutadania

L’Ajuntament de València ha organitzat una gran festa al Parc Central este dissabte amb l’objectiu de celebrar amb tota la ciutadania que València és Capital Verda Europa 2024. Un guardó atorgat per la Comissió Europea per ser considerada “modèlica” en sostenibilitat urbana. El Parc Central acollirà la jornada amb actuacions, tallers i activitats per difondre valors ambientals entre tots els públics, d’11 a 19 hores.

Programació

La programació s’iniciarà amb un contacontes a l’escenari ubicat al costat del Moll 4 i del parc infantil. Amb accés directe des de l’avinguda de Peris i Valero. A les 12 hores se celebrarà la trobada institucional amb l’alcalde de València, Joan Ribó. A partir de les 12.30 començarà el concert de Marcel el Marcià i se succeiran espectacles i propostes com ara màgia i la música de la DG Lauder. De vesprada, també es podrà gaudir del concurs Trivial de la Capital Verda Europea 2024. La festa conclourà amb el concert de Senior i el Cor Brutal.

L’alcalde, Joan Ribó, ha convidat la ciutadania perquè “gaudisca d’esta jornada organitzada per festejar que València ha aconseguit ser Capital Verda Europea en 2024”. “Es tracta de la primera ciutat mediterrània que es fa amb esta distinció, i ho ha fet- ha subratllat. Perquè ha complit amb èxit els dotze indicadors de sostenibilitat urbana establits per la Comissió Europea per a aconseguir este competitiu guardó creat en 2010”.

Premi, atorgat per la Unió Europea el passat octubre a Grenoble

“Este Es un èxit de la ciutat i valora la consecució d’unes fites fonamentals en matèria ambiental. Exigeix que els ajuntaments guardonats disposen d’un projecte de futur. Per a continuar avançant en els diversos àmbits del desenvolupament sostenible i convertir-se en model europeu en constant evolució”, ha recordat Joan Ribó.

En este marc, la Junta de Govern municipal va aprovar el passat setembre l’Estratègia Urbana València 2030. Un instrument de planificació a llarg termini, alineat també amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de les Nacions Unides. “Amb el fi d’avançar cap a una ciutat més saludable, sostenible, compartida, pròspera, mediterrània i creativa”.

Per la seua banda, la Comissió Europea ha destacat de València, entre altres aspectes, els assoliments de la ciutat, passats i actuals. En àmbits com la transició verda inclusiva, la neutralitat climàtica, el turisme intel·ligent –ja que va ser Capital Europea en 2022. La restauració d’ecosistemes, com és el cas del sistema dunar de la Devesa del Saler, al Parc Natural de l’Albufera, o la renaturalització d’espais. Àmbit en el qual destaca el Jardí del Túria, en l’antic llit fluvial esdevingut el parc lineal més extens d’Europa amb quasi 10 quilòmetres.

El cinc pilars de la ‘Green València’

La capitalitat verda de València, la primera en l’arc del Mediterrani, se sustenta en cinc pilars bàsics. Línies estratègiques que es van iniciar amb el canvi de govern en 2015. El primer d’ells és el foment de la biodiversitat urbana i la renaturalització, seguit de l’adaptació i mitigació a l’escalfament global. Atès que València també ha estat seleccionada com a ciutat Missió Climàtica per Brussel·les per a aconseguir la neutralitat climàtica en l’horitzó de 2030. En tercer lloc, es troba la mobilitat sostenible i la recuperació de l’espai públic per a la ciutadania, fomentant la salut i la qualitat de vida de les persones.

El quart eix de la Green València és la conservació i promoció de l’horta com a sistema agrícola per a fer possible l’alimentació saludable i de proximitat. Tenint en compte que la ciutat disposa del Centre Mundial de València per a l‘Alimentació Urbana Sostenible (CEMAS). En col·laboració amb la FAO des de 2017, mentre que també està reconegut com a Sistema Important per al Patrimoni Agrícola Mundial (SIPAM). I la seua cinquena base és la creació d’aliances i la promoció de la participació ciutadana. Ja que la Capital Verda Europea requereix la implicació de la innovació d’administracions públiques, sector privat i empresarial, universitats i centres de recerca i desenvolupament tecnològic, mitjans de comunicació i societat en general.

El guardó de Capital Verda Europea, està promogut per la Comissió Europea

El guardó de Capital Verda Europea, dotat amb 600.000 euros. Està promogut per la Comissió Europea des de 2010 per tal de reconéixer els projectes i el compromís per l’ecologia urbana. Alineats en el Pacte Verd Europeu, l’Estratègia de Biodiversitat 2030 de la Unió Europea o els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de les Nacions Unides. Esta competició de València per a ser Capital Verda Europea 2024 se suma a altres fites europees i mundials de la ciutat com ara la consecució de la Capitalitat Mundial del Disseny 2022. La Capitalitat Europea del Turisme Intel·ligent 2022, la Capitalitat Mundial de l’Alimentació Sostenible 2017, o ser una de les cent ciutats triades per la Unió Europea per ser climàticament neutra el 2030 València o aconseguir acollir la seu dels Gay Games de 2026.