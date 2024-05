València celebra el Dia de la Família

La Regidoria de Família, Joventut i Infància ha preparat una jornada lúdica per a este dissabte, 11 de maig, a l’esplanada dels Jardins de Vivers

La ciutat de València celebrarà este dissabte, 11 de maig, el Dia de la Família.

Per a això, la Regidoria de Família, Joventut i Infància ha preparat una jornada ludicofestiva amb diverses activitats que oferiran un espai de diversió i entreteniment per a gaudir en família i per a enfortir els vincles familiars passant temps de qualitat junts.

Així, durant el matí del dissabte, en horari de 10:00 a 14:00 hores, i a l’esplanada dels Jardins de Vivers es podrà disfrutar d’una gran varietat d’activitats per a totes les edats. Des de jocs tradicionals fins a tallers creatius, hi haurà opcions perquè cada membre de la família es divertisca i participe en este esdeveniment tan especial.

L’objectiu d’esta jornada és promoure la importància de la convivència familiar i el temps de qualitat compartit, així com fomentar la participació activa de les famílies en la vida de la ciutat.

La delegada de Joventut, Mónica Gil, ha destacat la importància de celebrar el dia de la Família “fomentant la unió i el gaudi en este dia tan especial. Volem que les famílies es divertisquen juntes i creen records inoblidables. És important cuidar dels nostres i potenciar els valors i llaços familiars”.

Entre les activitats destaquen dansa en família, gimkana de misteri familiar, música i ball amenitzat per un DJ infantil, conta contes, tallers de tote bag, broquetes de fruita, pintura de dits per als xicotets, de xapes i de teràpia amb xocolata, així com una àmplia varietat de jocs per a totes les edats, perquè tots els membres de la família puguen participar junts.