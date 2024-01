València celebra el reconeixement com a Capital Espanyola per a l’Economia Social

L’alcaldessa celebra este nomenament que valora el moviment cooperatiu de la ciutat

Cataládestaca que “el govern central reconeix la iniciativa municipal de promoure l’economia social com un valuós instrument de desenvolupament i progrés, generador d’ocupació, d’innovació, benestar social i cohesió territorial”

L’alcaldessa va enviar el novembre de 2023 una carta a Yolanda Díaz de suport i impuls a la candidatura

València ha sigut reconeguda com la Capital Espanyola per a l’Economia Social de l’any 2024. Este títol, que fa valdre el moviment cooperatiu de la ciutat i la seua aportació a sectors com l’agroalimentari o educatiu, l’atorga el Ministeri de Treball i Economia Social. En 2023 ho va ostentar Sant Sebastià i en anys anteriors Santiago de Compostel·la, Terol i Toledo.

L’alcaldessa de València, María José Catalá, ha celebrat hui este reconeixement “amb el qual el govern central destaca la iniciativa municipal de promoure l’economia social com un valuós instrument de desenvolupament i progrés, generador d’ocupació, d’innovació, benestar social i cohesió territorial”.

“Les cooperatives són, a més, un soci idoni de les institucions públiques en tot allò que relaciona l’economia de les cures i la prestació de servicis a les persones”, ha afegit l’alcaldessa, després de parlar del cooperativisme “com un model especialment arrelat a València i la Comunitat Valenciana en general”.

María José Catalá ha recordat que l’Ajuntament va aprovar a l’octubre de l’any 2022 la proposta de presentar esta candidatura “amb l’objectiu de mostrar a Espanya i a Europa la singularitat i el valor de les cooperatives valencianes i demostrar amb això el model d’èxit que suposen”. Així mateix, el novembre de 2023 l’alcaldessa de València va enviar una carta a la ministra de Treball i vicepresidenta segona, Yolanda Díaz, com a mostra de suport, interés i impuls d’esta candidatura on recordava la importància del teixit cooperatiu en la capital.

Tal com consta en el text d’eixa proposta, “cooperativisme valencià és un moviment transversal, caracteritzat per la pluralitat, amb vocació de servici a la comunitat i un paper protagonista en el desenvolupament socioeconòmic de la Comunitat València, reconegut i constatat des de diferents iniciatives públiques, acadèmiques i privades”.

En 2021 l’economia social valenciana va generar uns ingressos monetaris de quasi 14.000 milions d’euros en l’àmbit econòmic, la qual cosa suposa un 12,6% del PIB del territori valencià. En termes d’ocupació, en eixe mateix període va ocupar a 172.000 persones, és a dir, un 8,2% del total de treballadors i treballadores de la Comunitat Valenciana.