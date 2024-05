El primer serà un acte nocturn, el dissabte 11 de maig a les 23.59 hores, de la mà de Pirotècnia Zarzoso

La segona cita serà la mascletà del diumenge 12 de maig a les 14 hores. Dia gran de la festivitat, que serà a càrrec de Pirotècnia Aitana

València celebrarà, este cap de setmana, la festivitat de la Mare de Déu dels Desemparats amb dos espectacles pirotècnics que la ciutadania podrà gaudir en la plaça de l’Ajuntament. El primer serà un espectacle nocturn el dissabte 11 de maig a les 23.59 hores de la mà de Pirotècnia Zarzoso. La segona cita serà la mascletà del diumenge 12 de maig a les 14 hores, dia gran de la festivitat, que serà a càrrec de Pirotècnia Aitana.

“La Perla del Túria”

Pirotècnia Zarzoso ha preparat un espectacle en honor a, com recull el seu lema, “La Perla del Túria”. Un joc de colors i tro es tancarà amb un final més propi d’una mascletà. D’esta manera, presentarà un disseny mixt entre castell i mascletà. L’empresa de l’Alt Palància espera sorprendre, així, a tot el públic que s’acoste a gaudir de la cita.

Esta empresa porta més de 70 anys demostrant la seua bona faena i això l’ha portat a disparar en la setmana fallera i en les festes de la Magdalena de Castelló. A més, la seua trajectòria li porta a participar en el concurs que se celebrarà en juliol a Tarragona.

Homenatge al mantell de la Mare de Déu dels Desemparats

Des de Bèlgida arriba la Pirotècnia Aitana per a disparar una mascletà amb un ritme que no deixarà indiferent a ningú. L’empresa de la Vall d’Albaida ve amb el seu particular homenatge al mantell de la Mare de Déu dels Desemparats, destacant el seu color blau. La presència d’este color tindrà un gran pes en l’espectacle creat per Miguel Vidal, qui va dissenyar la “Nit de l’Alba” o el de la Falla Convent Jerusalem dins del festival “Pólvora a la vespra”. Tot l’equip ha treballat durant setmanes en esta cita.

També han disparat en actes tan importants com la mascletà del passat 16 de març en la plaça de l’Ajuntament o en les festes d’Alcoi. En pròximes dates, seran moltes les localitats, al llarg de tot el territori nacional, que tindran la seua experiència.

València aposta per la pólvora

La Regidoria de Falles aposta per la pólvora, perquè es té consciència de l’arrelament d’este art en la societat valenciana i per això es treballa per a remarcar el seu valor. En paraules del regidor de Falles, Santiago Ballester, “es dignifica, així, esta professió tradicional com la seua inclusió en l’expedient del Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat requereix. Este treball busca potenciar els espectacles pirotècnics com a senyal d’identitat de les nostres festes i tradicions”.