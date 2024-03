València celebra un minut de silènci per les víctimes del 11M en el seu 20è aniversari

Almeida no es va oblidar durant la seua visita a valència de recordar a les victimes del 11M.

L’alcalde de Madrid, ha recordat les víctimes de l’11M en el vigèsim aniversari dels atemptats i ha tingut unes emotives paraules, honorat la memòria d’aquells que van perdre la vida en aquell tràgic dia.

També ha expressat la seva solidaritat amb els familiars i amics de les víctimes, reafirmant el compromís de Madrid en la lluita contra el terrorisme i en la defensa dels valors democràtics.

Avui, el president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha presidit juntament amb els membres del Consell un emocionant minut de silenci en memòria de les víctimes dels atemptats terroristes de l’11 de març de 2004 a Madrid.

L’acte ha tingut lloc a la seu del Govern valencià, on s’han reunit representants polítics, membres de les forces de seguretat i ciutadans per rendir homenatge a les víctimes d’ aquest tràgic esdeveniment.

Mazón ha destacat la importància de mantenir viva la memòria d’aquest tràgic esdeveniment com a mostra de respecte cap a les víctimes i com a recordatori de la necessitat de treballar junts per prevenir i combatre el terrorisme en totes les seves formes.

L’Ajuntament de València també ha commemorat l’aniversari dels atemptats amb un homenatge a les víctimes. L’alcaldessa María José Catalá i membres de la corporació municipal han guardat un minut de silenci a la plaça de la Reina, destacant la importància de recordar i dignificar la memòria de les víctimes. Catalá ha criticat l’actitud de alguns partits polítics i ha ressaltat els esforços de l’Ajuntament en la neteja i reubicació del monument a la Pau i la Concòrdia.

Aquest minut de silenci ha estat un gest de respecte i record en honor a les persones que van perdre la vida en els atemptats de l’11 de març de 2004, un esdeveniment que va marcar profundament la història d’Espanya i que mai serà oblidat.