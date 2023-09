València començarà a vendre els 28.700 bons comerç a partir del pròxim dilluns, 2 d’octubre

La campanya posa en circulació bons en format targeta moneder d’un valor nominal de 100 euros, on el ciutadà paga 50 €, i els 50 restants són aportats directament pel consistori

Un total de 1.000 comerços de la ciutat s’han adherit a la campanya, i els ciutadans podran trobar un distintiu visible en cada establiment col·laborador

Segons Santiago Ballester, regidor delegat de Comerç i Mercats, “es tracta d’estimular el consum de la ciutadania en el xicotet comerç”

La venda començarà a les 10 del matí a través de la web www.bonocomerciovlc.com. Les persones interessades hauran de registrar-se amb el seu DNI i abonar mitjançant targeta bancària la meitat del preu del bo

En total s’oferiran 28.700 bons per un import de 1,6 milions d’euros

L’Ajuntament de València, en col·laboració amb la Cambra de Comerç de València, començarà a vendre el pròxim 2 d’octubre a les 10 del matí un total de 28.700 Bons Comerç VLC 2023.

Així ho ha anunciat hui el regidor delegat de Comerç i Mercats, Santiago Ballester, en una roda de premsa en el consistori, on ha anunciat que, “fins a este moment, són ja 1.000 els comerços i punts de venda que s’han adherit a la campanya”. Però ha animat els comerços de la ciutat que encara no s’han sumat a la campanya a fer-ho, i ha recordat que tenen de termini fins a finals de mes. Ballester ha presentat la campanya, acompanyat per la vicepresidenta de Cambra València, María José Mainar, i pel president de la comissió de Comerç de l’entitat, Borja de Ávila. Tots dos han agraït a l’Ajuntament i a la Regidoria el seu “esforç per ajudar el comerç local a superar els efectes de la crisi sanitària del covid19” i han destacat “l’èxit d’esta campanya, que busca reactivar l’activitat comercial i, al mateix temps, beneficia les persones consumidores”.

Com a novetat, enguany se sumen comerços d’alimentació

El regidor Santiago Ballester ha anunciat que, com a novetat, enguany se sumen a la campanya comerços d’alimentació, i ha recordat que “les persones interessades a gaudir d’esta iniciativa podran adquirir i fer ús d’estos bons comercials, la quantia dels quals serà de 100 euros, dels quals l’Ajuntament aportarà la meitat, és a dir, 50 euros per bo”.

Es tracta d’una iniciativa impulsada de manera conjunta pel govern municipal i Cambra València, amb l’objectiu de “estimular el consum en el xicotet comerç a través del foment de la compra física de la ciutadania”, ha explicat el delegat.

La campanya posa en circulació bons en format targeta moneder d’un valor nominal de 100 euros, dels quals 50 els aportarà la ciutadania, i els altres 50 seran aportació directa de l’Ajuntament de València. Tal com establixen les bases de la convocatòria, el valor del descompte és el 50% de l’import del bo al comerç. Amb això es posaran en circulació 27.800 bons (el que suposa un import total d’1.390.000 €; la resta es contempla com a despeses de gestió).

Podran fer ús d’estos bons persones consumidores majors de 16 anys, que podran obtindre un màxim d’un bo per DNI registrat per a realitzar compres en els comerços adherits. Per a participar en la campanya, cada persona interessada haurà d’inscriure’s en la web www.bonocomerciovlc.com, i abonarà mitjançant targeta bancària la meitat del preu del bo desitjat. Les compres podran efectuar-se des del dia 2 del mes que ve, i fins al 30 de novembre pròxim.

Es reservarà un contingent de 300 bons per a la seua adquisició per persones majors de 65 anys, els qui podran acudir físicament, fins a fi d’existències, entre el 2 i el 31 d’octubre de 2023 als servicis que Cambra València (C/Poeta Querol, 15) posa a la seua disposició en horari de 9 a 13 hores.

Cada bo haurà d’anar associat un DNI o NIE. El format del bo serà mitjançant l’emissió de targetes de l’entitat bancària amb la qual Cambra València subscriga el contracte conveni, en este cas Caixa Popular, en les quals es ficarà l’import del bo que la persona consumidora adquirisca.

En la web de la promoció es publicarà en llistat d’establiments comercials adherits i, a més, cada establiment tindrà un distintiu que l’identificarà com a participant. Finalment, la funda de la targeta bo disposarà d’un codi QR per a descarregar el llistat actualitzat dels comerços adherits.