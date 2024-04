València commemora el Dia Internacional dels Monuments i Llocs Històrics amb accés gratuït i visites guiades

La UNESCO va aprovar esta commemoració en 1983 amb l’objectiu de promoure la presa de consciència sobre la diversitat i fragilitat del patrimoni cultural de la humanitat

Durant tota la jornada hi haurà accés lliure a la Llotja, i les torres dels Serrans i de Quart. Per a participar en les visites guiades caldrà realitzar reserva telefònica

València celebra demà dijous el 18 d’abril, Dia Internacional dels Monuments i Llocs Històrics. Amb accés gratuït als monuments municipals i visites guiades en alguns d’ells. Des de la Regidoria de Cultura i Patrimoni Històric es convida la ciutadania a aprofitar esta efemèride. Per a acostar-se a conéixer i gaudir d’estos espais testimoni de la història de València i la seua presència i importància al llarg del temps.

El 18 d’abril de cada any se celebra Dia Internacional dels Monuments i Llocs, una iniciativa del Consell Internacional de Monuments i Llocs (ICOMOS). Aprovada per l’Assemblea General de la UNESCO en 1983. La finalitat d’esta jornada commemorativa és promoure la presa de consciència sobre la diversitat del patrimoni cultural de la humanitat. De la seua vulnerabilitat i dels esforços que es requerixen per a protegir-lo i conservar-lo.

No es cobrarà l’entrada als monuments municipals

L’Ajuntament de València se suma a esta celebració i, amb tal motiu, no es cobrarà l’entrada als monuments municipals. Entre els quals es troben alguns dels més visitats de la ciutat. Com la Llotja de la Seda, les Torres dels Serrans o les Torres de Quart, entre d’altres.

A més de l’accés lliure, des de la Regidoria de Cultura s’han habilitat tres sessions extraordinàries de visites guiades a la torre de la Llotja. Que es faran també demà dijous, 18 d’abril, i que començaran a les 16.00 hores, a les 17.00 i a les 18.00 hores, respectivament. Es tracta d’una edició especial de les visites a esta part del monument Patrimoni de la Humanitat al qual només es pot accedir d’esta manera. Que funcionen des d’el mes de novembre passat, i que estan registrant un notable èxit de participació del públic.

Per a reservar estes visites, cal cridar al telèfon 695.500.290. Només s’acceptaran quatre inscripcions per telefonada, per orde d’entrada fins a completar l’aforament de les visites previstes.