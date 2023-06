Llobet reivindica a Brussel·les un major compromís amb el desplegament de la missió climàtica europea

L’Ajuntament de València ha participat este dilluns i dimarts en la conferència anual de la Missió Europea de Ciutats a Brussel·les. Allí, València ha compartit el seu treball amb les 112 ciutats que componen la missió.

La regidora de l’àrea d’Economia i Grans Projectes, Paula Llobet, ha mostrat la implicació del nou equip de govern amb la Missió Climàtica València 2030. Ha subratllat l’objectiu de “posicionar a València a Europa i en el món” per a l’impuls de projectes estratègics. Que “milloren la qualitat de vida dels valencians” i ha destacat la “bona faena feta”.

La responsable de l’àrea d’Economia i Grans Projectes de l’Ajuntament de València, Paula Llobet, ha reivindicat “un major compromís” amb el desplegament de la missió climàtica europea durant la celebració de la conferència anual de la Missió Europea de Ciutats a Brussel·les. Al mateix temps que ha subratllat la implicació del nou equip de govern amb la missió.

En este sentit, Llobet ha indicat que, en este nou període de govern, un dels objectius estratègics és “posicionar a València a Europa i al món”. A través de la captació de finançament i inversions “per a l’impuls de projectes estratègics que arriben als nostres barris i milloren la qualitat de vida dels valencians i de les valencianes. Passarem de les paraules als fets”.

Aliança per la Missió

Així mateix, la regidora ha destacat que “es vol aconseguir una major col·laboració publicoprivada en les transicions necessàries a la ciutat”. Per la qual cosa ha afirmat que “este aspecte és millorable i el reforçarem dins de l’Aliança per la Missió. Demostrant a Europa com es poden accelerar les transicions.”

Durant l’esdeveniment, Paula Llobet ha explicat que la missió nascuda en 2021 amb un gran consens i com un gran projecte de ciutat més enllà dels cicles polítics. “Té unes característiques molt rellevants per a Europa, la qual cosa demostra que s’ha fet una bona faena com a ciutat”.

La regidora ha destacat que a València “hem tingut la visió d’unir baix una mateixa missió, les dos missions europees sobre el clima i l’hem fet involucrant a l’ecosistema. Un aspecte molt valorat a Europa”.

Finalment, Llobet ha posicionat a la ciutat de València com una “forta candidata” a albergar la pròxima conferència anual de les missions sobre clima de la Comissió Europea en 2024. La qual cosa suposaria un dels esdeveniments principals de l’any de celebració com a Capital Verda Europea.

Conferència anual de la Missió Europea de Ciutats

Este és el segon esdeveniment anual de la Missió on s’ha convidat a representants polítics i professionals de les ciutats. De la Comissió Europea, autoritats nacionals i la Plataforma de la Missió NetZeroCities, amb la finalitat de construir els camins de les ciutats cap a la neutralitat climàtica.

La Comissió Europea va seleccionar en 2022 a València com una de les 112 ciutats intel·ligents i climàticament neutres per a dur a terme la seua Missió Europea de Ciutats. Al costat d’altres sis ciutats espanyoles: Barcelona, Madrid, Sevilla, Valladolid, Vitòria-Gasteiz i Saragossa.

La Missió Europea de Ciutats està enfocada a mitigar el canvi climàtic i té com a objectiu aconseguir la neutralitat climàtica de 112 ciutats europees en 2030. Per a això, planteja unir a organismes, empreses, universitats i societat civil en una mateixa direcció i desplegar projectes transformadors per a aconseguir societats més saludables, sostenibles i pròsperes. Alhora que s’adapten a l’efecte del canvi climàtic. Estes 112 ciutats constitueixen els primers demostradors de la gran política econòmica europea del Pacte Verd per a convertir a Europa en el primer continent neutre en carboni en 2050.

En quina fase es troba la Missió?

València va presentar el passat 15 d’abril, en la primera convocatòria oberta per Europa, l’Acord Climàtic de València que està sent avaluat en estos mesos per les autoritats de la Comissió Europea. Els resultats de l’avaluació s’esperen per a agost. Quan se sabrà si València rep l’etiqueta final de “Ciutat Missió”, que obriria noves oportunitats de finançament i atracció d’inversions per a la ciutat.

En esta convocatòria, només un reduït nombre de ciutats de les 112 seleccionades han sigut capaces d’aconseguir esta fita en el camí de la missió, situant de nou a València a l’avantguarda europea.

Amb la signatura d’este acord, la ciutat de València es compromet a impulsar una transformació global mitjançant un conjunt d’actuacions i intervencions en els àmbits de mobilitat urbana i metropolitana sostenible, inclusiva i eficient; transició energètica justa i inclusiva; desenvolupament econòmic integrador i sostenible; alimentació sostenible i de proximitat; renaturalització, biodiversitat i resiliència enfront del canvi climàtic; rehabilitació en habitatges i edificis; i la regeneració urbana basada en la cohesió social, l’accessibilitat i la sostenibilitat.