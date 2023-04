València convoca la beca Velázquez per a artistes plàstics

La beca està valorada en 16.000 euros

La Regidoria de Patrimoni i Recursos Culturals convoca la beca Velázquez. Per a artistes plàstics 2023-2024, una beca valorada en 16.000 euros i que permet la realització d’un projecte artístic a la Casa Velázquez de Madrid. Una institució que depén del Ministeri d’Ensenyament Superior d’Investigació de França.



Podran optar a la beca les persones físiques majors d’edat que acrediten un mínim d’un any de residència en qualsevol municipi valencià. Les sol·licituds s’han de presentar a títol individual i no s’acceptaran col·lectius. Tampoc no s’acceptaran propostes d’artistes que hagen participat en la convocatòria de la beca Velázquez en fins a cinc ocasions anteriors.

Les persones candidates hauran d’aportar una carta de motivació per presentar-se a la convocatòria. Una memòria, un projecte d’investigació i un currículum amb la seua trajectòria artística. El jurat valorarà la coherència, els objectius, les activitats proposades, la creativitat, el grau d’elaboració, la innovació, l’originalitat i la qualitat artística del projecte plantejat.

La persona guanyadora tindrà la possibilitat de residir a la Casa Velázquez de Madrid, que posarà a la seua disposició un taller de manera gratuïta. La beca tindrà una durada d’un curs acadèmic sense possibilitat de pròrroga i està dotada amb 16.000 euros, que se satisfaran en quatre pagaments de 4.000 euros.

Les sol·licituds per concórrer a la beca s’han de presentar per mitjans telemàtics en la seu electrònica de l’Ajuntament de València en el termini de trenta dies naturals comptadors des de dimecres, 12 d’abril. Per a més informació sobre la beca Velázquez o per encetar el tràmit electrònic, podeu consultar la pàgina web municipal https://bit.ly/2VM71Gu.