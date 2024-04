L’alcaldessa de València, María José Catalá, ha anunciat la decisió de crear una Comissió Tècnica Permanent per a evitar l’entrada de material pirotècnic il·legal a la ciutat en les pròximes Falles de 2025.

Esta comissió té com a objectiu evitar incidents com els ocorreguts el passat 18 de març al riu, viculats amb l’ús de material il·legal.

Catalá ha presidit la reunió de la Junta Local de Seguretat convocada per a analitzar les passades Falles i veure en quins aspectes es pot millorar el mes de març vinent. Durant la reunió s’han visionat imatges d’estos incidents al riu i el material trobat en xarxes socials vinculat a estos incidents.

Igualment s’ha explicat sobre este assumpte que existixen plataformes que oferixen experiències a València, especialment a estrangers, per a disparar material que no està permés.

Per això, d’ací al pròxim any s’estudiarà si és necessari controlar les entrades a la ciutat del material pirotècnic, que generalment es realitza per carretera, i com perseguir legalment tots estos successos. Fins i tot, es considera la possibilitat de traslladar-ho a fiscalia.

Sobre esta matèria, s’ha consultat amb AEPIRO, l’Associació Nacional de Pirotècnics d’Espanya, que ha assenyalat que no són capaços de calcular els quilos de pólvora que contenen algun d’eixos materials confiscats perquè no són materials fabricats a Espanya.

Durant les Falles de 2024, la Policia Local va realitzar prop de 200 intervencions, es van confiscar 83 quilos de pólvora i més de 9.000 unitats de material explosiu, de les quals un 7% era producte il·legal per tractar-se de fabricació casolana, material sense etiquetar o amb etiquetatge falsificat.