La Junta de Portaveus decidix la suspensio de la crida

La corporació agraïx “el treball i entrega dels cossos i servicis de seguretat i emergències”

L’alcaldessa reitera que l’Ajuntament treballa per a acompanyar en el dol “a qui ha perdut a un ser estimat, la seua llar i els seus records”

Les banderes de l’Ajuntament de València i altres dependències municipals onejaran a mitja asta, com a mostra de dol per les víctimes de l’incendi del complex residencial de Campanar. Així serà durant tres dies, des de les 12 hores de hui, divendres 23, fins a les 12 hores del dilluns 26. I durant eixe període les llums dels monuments i immobles municipals romandran apagades. El dol oficial també tenyirà l’agenda pública. De fet, la corporació ha suspés tots els actes programats amb motiu de les festes falleres, i les activitats previstes en els centres culturals municipals i organitzades per la Fundació Esportiva Municipal.

La Junta de Portaveus de l’Ajuntament, que s’ha reunit hui, amb caràcter extraordinari i urgent, per a adoptar estes mesures, ha manifestat “la commoció de la ciutat pel paorós i tràgic incendi que ha costat la vida, almenys, a quatre persones”, i ha agrait “el lliurament i abnegació en el compliment del seu deure dels cossos i servicis de seguretat i emergències, i molt especialment dels bombers i policies locals, així com la col·laboració, el civisme i la generositat mostrada per veïns, ciutadans i entitats que desinteressadament han ajudat els afectats”.

L’alcaldessa de València, María José Catalá, al final d’esta reunió de portaveus en què la corporació també s’ha fet eco del “sentiment de tristesa i dolor de les persones afectades, familiars, amics, afins i ciutadania en general”, ha transmés “el més sincer condol de l’Ajuntament que, des d’ahir, no més tindre coneixement d’este tràgic succés, iniciat a les 17.30 hores, treballa per a acompanyar en el duel a qui ha perdut a un ser estimat i a qui ha perdut la seua llar, els seus records”.

“Ahir va ser impressionant com es va activar este dispositiu amb veïns i professionals que, des d’un primer moment van manifestar la seua voluntat de col·laborar per a pal·liar el dolor d’esta tragèdia”. “València viu un moment molt trist, no havíem viscut una tragèdia similar”, ha lamentat l’alcaldessa, a primera hora d’este matí, en el lloc dels fets, “on bombers, policies locals i agents dels Cossos de Seguretat de l’Estat treballen sense parar”.