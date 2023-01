València empremta la seua imatge de Capital Europea en un mural

Un mural al barri del Carme recorda la Capitalitat Europea del Turisme Intel·ligent de València en 2022. L’obra, situada a la plaça de Tavernes de la Valldigna, al costat del Mercat de Mossén Sorell. Ha estat il·lustrada per Virginia Lorente i executada per Martín Forés. El treball recull la marca que deixa la capitalitat europea en la ciutat com una urb oberta i inclusiva.

El regidor de Turisme i Internacionalització, Emiliano García, junt amb els artistes, ha visitat este matí el mural, el qual ha declarat que aquest. “Representa de manera gràfica els quatre grans eixos d’actuació de la capitalitat, la sostenibilitat, l’accessibilitat, la innovació i la creativitat; els quals recorda els assoliments col·lectius i inspira a continuar treballant per un turisme sostenible, accessible i corresponsable amb el patrimoni i la identitat del territori”.

L’autora del disseny, Virginia Lorente, ha explicat que, a través de formes geomètriques clares, “la composició reflecteix la ciutat des dels criteris de ciutat amable, sostenible, creativa i diversa: colors vius, càlids, el paisatge mediterrani, el Jardí del Túria, la mar, l’horta, així com elements arquitectònics representatius, com són la cúpula del Museu de Belles Arts ―un dels més importants d’Espanya―, el pont de la Trinitat ―el més antic de València―, els Coberts o l’edifici de Veles e Vents”.