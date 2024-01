La primera setmana serà informativa per passar a ser executiva amb sancions per aquelles persones que incomplisquen la normativa

Carbonell assegura que la Policia Local enceta esta campanya “dirigida específicament a les persones usuàries de vehicles de mobilitat personal (VMP) i de bicicletes, les més vulnerables a l’hora de patir un accident

En els últims 6 anys –coincidint amb l’augment de persones usuàries de bicis i vehicles de mobilitat personal- s’han registrat 3.312 accidents en VMP, dels quals 2 han resultat morts, 16 ferits molt greus, 183 ferits greus i 2.595 ferits lleus

L’Ajuntament de València enceta demà una campanya per a l’ús dels vehicles de mobilitat personal i bicicletes. Els servicis de Mobilitat i de la Policia Local de l’Ajuntament de València han treballat conjuntament per portar endavant la campanya d’informació i conscienciació, “Tu eres el xassís!”, “dirigida específicament a les persones usuàries de vehicles de mobilitat personal (VMP) i de bicicletes, les més vulnerables a l’hora de patir un accident”, ha explicat el regidor de Seguretat Ciutadana i Mobilitat, Jesús Carbonell.

A peu de carrer, la Policia Local executarà una primera fase de la campanya que serà informativa, entre el 30 de gener i el 2 de febrer, i que passarà a ser executiva, amb sancions en cas de ser necessari, del 5 al 29 de febrer. Els controls se centraran en l’excés de velocitat dels VMP així com l’ús per zones de vianants, especialment voreres.

D’altra banda, també a partir del pròxim dimarts, s’instal·laran en tota la ciutat un total de 85 OPIS i es repartiran tríptics, a més del carrer, en les Juntes Municipals, Biblioteques, Centres de Joventut i altres departaments de l’Ajuntament de València, així com en negocis de lloguer, venda i reparació de bicicletes, on la informació s’enviarà també en anglés i francés. Esta campanya es completarà amb la difusió a través de xarxes socials del Centre de Gestió de Trànsit, de la Policia Local i de l’Ajuntament de València; així com amb l’apartat més detallat creat en la web municipal: https://www.valencia.es/val/mobilitat/normativa.

Finalment, la Policia Local inclourà el contingut de la campanya en les formacions en educació viària que impartix en els centres escolars.

Des del servici de Mobilitat, i mitjançant gravacions de vídeo processades amb una eina de visió artificial, s’han pres dades sobre intensitats de circulació, classificació de vehicles, velocitat i anàlisi dels comportaments davant semàfors fins a sis punts diferents de la ciutat. La finalitat és poder validar l’eficàcia de la campanya amb l’anàlisi d’estos mateixos punts a posteriori.

D’altra banda, Mobilitat “continuarà intensificant el canvi de la regulació semafòrica dels passos de vianants i ciclistes per a augmentar la protecció de la fase roja per a vehicles, reduint les fases ambres intermitents i augmentant així la seguretat dels col·lectius més vulnerables”, explica el regidor de Seguretat Ciutadana.

Xifres de sinistralitat

En els últims 6 anys -coincidint amb l’augment de persones usuàries de bicis i vehicles de mobilitat personal- s’han registrat 3.312 accidents en VMP, dels quals 2 n’han resultat morts, 16 ferits molt greus, 183 ferits greus i 2.595 ferits lleus. En el cas de la bici, es van registrar 3.031, dels quals 6 en van resultar morts, 8 ferits molt greus, 198 ferits greus i 2.240 ferits lleus. La probabilitat de resultar ferit en un accident amb VMP i bici és del 84 i 82%, respectivament.

Normativa VMP

Si se circula en vehicle de mobilitat personal, està prohibit utilitzar auriculars i/o dispositius mòbils, així com consumir alcohol o drogues. Tampoc no pot anar més d’una persona pujada al vehicle ni circular per voreres. D’altra banda, és obligatori tindre més de 16 anys, l’ús de llums i timbre, així com casc en els VMP tipus B.

El límit de velocitat en carrils bici en calçada és de 20 km/h, i en carrils bici en vorera és de 15 km/h. Quant als ciclocarrers, el límit és de 25 km/h (màxima velocitat que pot aconseguir este vehicle); per carrers residencials és de 20 km/h, i per carrers per als vianants només poden circular VMP tipus A i a una velocitat límit de 10 km/h. A més, des del 22 de gener, tots els VMP que es comercialitzen hauran d’estar homologats per al seu ús.

Normativa sobre bicicleta

Si se circula amb bici, també està prohibit utilitzar auriculars i/o dispositius mòbils, així com consumir alcohol o drogues, i circular per vorera. D’altra banda, és obligatori l’ús de llums i timbre.

El límit de velocitat en carrils bici en calçada és de 20 km/h, i en carrils bici en vorera és de 15 km/h. Pel que respecta als carrers d’ús general, el límit de velocitat és de 45 km/h; en el cas de ciclocarrers és de 30 km/h; per carrers residencials és de 20 km/h; i per carrers per als vianants el límit és de 10 km/h.