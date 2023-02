València enceta la poda nocturna de les 189 palmeres de la mitjana de la Ronda Nord

El vicealcalde Sergi Campillo destaca que la intervenció no afectarà el trànsit i es durà a terme amb maquinària per reduir la contaminació acústica

L’Ajuntament ha encetat la poda de les 189 exemplars de palmeres Washintonia de la mitjana de la Ronda Nord de la ciutat. Esta intervenció, que s’emmarca en les actuacions de València Verda. Va posar-se en marxa divendres passat a la nit per no afectar el trànsit privat de les avingudes d’Alfauir, Germans Machado i Juan XXIII.

Poda nocturna de les 189 palmeres de la mitjana de la Ronda Nord

“Es tracta d’una actuació particular, la primera d’estes característiques, que s’executarà cada divendres amb maquinària elèctrica per reduir la contaminació acústica”. Tal com ha destacat el vicealcalde i regidor d’Ecologia Urbana, Sergi Campillo, qui ha concretat que cada nit de treball es netejaran 20 palmeres.

El vicealcalde ha explicat que l’objectiu d’esta intervenció és dur a terme la neteja de les palmeres de la zona. “Alhora que es minimitza l’afecció del trànsit rodat dels barris d’Orriols, Torrefiel i Benicalap”. “A més –ha afegit- com es tracta d’una poda de neteja (d’eliminació de palmes adultes seques). No requerix precisió en els talls i el treball es pot efectuar de nit sense afectar a la qualitat de les tasques realitzades”. “I per a garantir en tot moment el descans del veïnat. Tot i que les vivendes es troben prou allunyades de les palmeres, s’utilitzarà maquinària elèctrica”, ha subratllat.

Sergi Campillo ha parlat “de l’eficiència” d’este treball de València Verda, pel qual no s’han derivat equips que treballen en els barris cada dia. S’han destinat 2 camions amb cistella elevadora, 1 altre per a la recollida de restes i un total de 5 persones operàries de poda.

Les primeres podesn es van dur a terme el passat divendres i, tal com està previst per cada nit de treball, s’actuarà sobre un total de 20 palmeres.