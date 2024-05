L’alcaldessa de València, María José Catalá, ha presidit hui l’acte de lliurament de distintius als establiments turístics i hostalers col·laboradors de la Capital Verda Europea València 2024.

A l’acte, celebrat en La Farinera, han assistit la regidora de Turisme, Paula Llobet, el regidor de Millora Climàtica, Carlos Mundina, el president d’Hosbec, Federico Fuster, i el president de la Federació d’Hostaleria, Manuel Espinar.

Catalá ha destacat la importància d’esta aliança per un turisme sostenible i de qualitat, afirmant que València es convertix en una destinació urbana sostenible líder al Mediterrani. Més de 80 establiments han firmat la Declaració de Col·laboració amb la Capitalitat Verda, comprometent-se a reduir l’empremta de carboni, estalviar aigua, reduir plàstics, establir estàndards d’estalvi energètic, reforçar la formació en sostenibilitat, reduir desaprofitaments alimentaris i apostar per productes de quilòmetre zero.

Els establiments adherits han rebut la distinció “V” de València Verda, reconeixent el seu compromís amb els valors de la Capitalitat Verda València 2024. Catalá ha subratllat que cada xicotet pas local contribuïx a un salt global, destacant la responsabilitat de València en liderar la transició verda i convertir-se en una destinació turística atractiva i sostenible.