València es Converteix en l’Epícentre de la Dansa amb la 14a Edició del Campus Internacional València Dansa

Un Esdeveniment Organitzat per l’Associació de Dansa i Art del Mediterrani i la Fundació Hortensia i Herrero

Clausura a l’Auditori Municipal de Riba-roja amb Entrada Gratuïta

La prestigiosa capital del Túria, València, torna a ser escenari de la passió i l’art de la dansa amb la celebració de la catorzena edició del Campus Internacional València Dansa. Aquest any, el complex esportiu de la Petxina ha sigut l’escollit per albergar aquest gran esdeveniment.

El programa del Campus oferix una ampla varietat d’activitats, des de classes de dansa clàssica, tècniques artístiques i coreogràfiques, fins a la preparació física especialitzada per als ballarins i ballarines que hi participen. Els assistents, que inclouen des d’estudiants novells fins a professionals amb un ampli bagatge en la disciplina, han optat per invertir part del seu estiu en aquesta formació intensiva, aprofitant així l’agost per aperfeiçoar les seues habilitats.

L’organització d’aquesta edició ha estat a càrrec de l’Associació de Dansa i Art del Mediterrani, que ha comptat amb la col·laboració de la Fundació Hortensia i Herrero. Aquesta última entitat, que ha donat suport al campus des de fa una dècada, ha estat responsable d’otorgar becs a 15 joves ballarins de la Comunitat Valenciana. D’aquestes ajudes, cinc d’elles inclouen l’allotjament i la manutenció, una mostra més del compromís de la Fundació amb la promoció de la cultura i l’art.

La popularitat i prestigi d’aquest esdeveniment s’han reflectit en la gran demanda de places, esgotant-se totes les inscripcions per a aquesta edició. Però, sens dubte, un dels moments més esperats serà la Mostra de Clausura. Aquesta tindrà lloc a l’Auditori Municipal de Riba-roja el 25 d’agost a les 17.30 de la vesprada. Amb entrada gratuïta, els assistents tindran l’oportunitat de veure en directe tot el que han treballat els participants durant el Campus, oferint una vetllada plena d’art, passió i dedicació que conclourà amb un fermall d’or aquesta 14a edició.