La quarta edició de la “València Cup Girl” reunirà en l’antic llit del riu Túria a 800 futbolistes de set països

40 equips disputaran 93 partits en cinc camps de la Fundació Esportiva Municipal

La regidora d’Esports, també responsable d’Igualtat, destaca la importància d’esta trobada “que visibilitza l’esport femení i ocasiona un important retorn turístic”

La ciutat acull la quarta edició del “València Cup Girl”. Torneig internacional de futbol base femení que se celebrarà entre el 28 i el 31 de març, i reunirà 40 equips. De set països i tres continents, i prop de 800 futbolistes que disputaran un total de 92 partits en cinc camps de la Fundació Esportiva Municipal.

La regidora d’Esports i presidenta de la FDM, Rocío Gil, ha participat en la presentació d’este torneig, organitzat amb la col·laboració de l’Ajuntament. “Com un esdeveniment esportiu i social que treballa per la visibilitat de l’esport femení des del marc del futbol. Que arreplega valors fonamentals com la companyia, el joc net, la formació, la sana competitivitat i les experiències personals”.

En la seua intervenció, Rocío Gil ha recordat que també és regidora d’Igualtat. “És la primera vegada que passa això en este Ajuntament i això en política té alguna cosa a veure” ha assegurat. Després de destacar que enguany la campanya de conscienciació municipal per a commemorar el Dia Internacional de la Dona. Ha girat entorn de la igualtat en l’esport, i confirmar que “esdeveniments esportius com el que acollirà València per Setmana Santa incidixen en esta línia i reforcen la importància que té l’esport femení a la ciutat”.

I en este sentit, ha al·ludit a l’increment, d’un 19%, del número de les llicències registrades en el futbol femení respecte a l’any anterior.

L’edil, que també ha ressaltat l’“important retorn turístic d’esta trobada”. Ha celebrat que l’antic llit del riu Túria es convertirà en un dels punts neuràlgics de la “València Cup Girls”. Ja que el torneig es disputarà en quatre camps habilitats en este espai. El de Pont d’Assot, el de Serrans, el del Pont de l’Exposició i el del Tram II. A estes instal·lacions municipals se sumarà el camp de futbol de Doctor Lluch. També el recinte de la UPV, on es localitzarà una fan zone, en el qual les jugadores compartiran experiències.

Retorn turístic

Pel que respecta al retorn turístic d’esta cita esportiva, tal com ha explicat el director del torneig, Fernando Brotons, “este és un dels objectius d’esta trobada que, a més de donar notorietat al futbol femení, garantix un retorn turístic amb 4.000 pernoctacions de les jugadores, ja que moltes d’elles vindran acompanyades de familiars, que, així mateix, voldran reviure la seua experiència a València i es convertiran en futures turistes”.

En la presentació d’este torneig també ha participat el sundirector general d’Esports de la Generalitat, José Miguel Sánchez González, qui ha destacat “la importància de de col·laborar i coordinar esforços públics i privats per a celebrar este tipus d’esdeveniments”.

Partit de futbolistes referents

En la mateixa línia i en representació d’una de les empreses patrocinadores, s’ha manifestat Cristina Brotons, que ha detallat que, en la quarta edició de la “València Cup Girls”, Teika ha impulsat el partit número 93, que disputaran futbolistes referents, “que han sigut pioneres a l’hora de concebre l’esport com una ferramenta per a aconseguir la igualtat”. Este partit se celebrarà el dissabte 30, a les 19:30 hores, en l’antic llit del Riu als peus de les Torres de Serrans i serà un homenatge per a estes pioneres del futbol femení.