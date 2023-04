València es prepara per a la “gran festa” del Centenari de la Coronació Canònica de la Verge dels Desemparats. La presentació de la programació ha tingut lloc en el Museu Marià (MUMA) de la Basílica de la Verge.

El regidor de Cultura Festiva de l’ajuntament de València, Pere Fuset, ha assenyalat que es tracta d’una “data històrica”. Un centenari “molt especial”, amb el qual “l’Ajuntament vol contribuir perquè la ciutat puga celebrar actes extraordinaris”. En la roda de premsa, Fuset ha presentat l’esbós del tapís dedicat a la Mare de Déu que el Consistori instal·larà l’11 de maig en la Plaça de la Verge. Amb motiu de la festa de la Patrona.

El rector de la Basílica, Melchor Seguí, ha convidat “a tota València. En general, a preparar-nos per a la festa” i en concret a les persones que viuen en el centre de la ciutat “a decorar i adornar les seues cases, els balcons i façanes, per on passarà la Verge dels Desemparats. Una cosa en la qual també està implicat l’Ajuntament i el Gremi de Floristes, entre altres col·lectius”.

Finalment, Monsenyor Salinas, ha destacat “els nombrosos actes que s’han celebrat fins al moment en aquest any Jubilar”. Ha agraït la col·laboració de totes les entitats en la seua organització, entre elles l’Ajuntament.

L’Any Jubilar del Centenari de la Coronació Canònica de la Verge dels Desemparats finalitzarà el segon cap de setmana de maig. Amb una programació d’actes que inclouen les celebracions tradicionals de la festa de la Mare de Déu, el diumenge 14 de maig, i altres extraordinàries, com una Vigília mariana en la Catedral i l’acte commemoratiu en el Pont del Real, tots dos amb la presència de la imatge original de la Patrona.