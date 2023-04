València es suma al Dia Mundial de la Conscienciació sobre l’Autisme. Una data en la qual diferents associacions del cap i casal han eixit al carrer per trencar tòpics així com els estereotips. El trastorn de l’espectre de l’autisme (TEA) té una arrel neurobiològica i afecta al sistema nerviós i al cervell.

Les dades més actuals indiquen que aproximadament una de cada cent persones té TEA; només a Espanya hi ha més de 470.000. Els dos àmbits en els quals es detecten més afectacions són les interaccions socials i l’obertura del seu pensament, que es caracteritzen per la seua rigidesa. No obstant això, aquestes persones destaquen pel seu treball meticulós i la seua curiositat sobre temes molt concrets, entre altres múltiples característiques.